О мероприятии

Витамины — особые вещества, необходимые организму в очень маленьких количествах. Однако нехватка витаминов вызывает серьезные заболевания, которые еще совсем недавно становились причиной высокой смертности для целых регионов. Почему так происходит и зачем же нужны витамины?

Сотрудник Центра геномных исследований БФУ им. И. Канта и РНЦХ им. академика Б.В. Петровского Валерия Лобанова расскажет о цинге, бери-бери и других болезнях, связанных с недостатком витамина из-за ограниченности рациона. Слушатели узнают, какие экономические и биологические решения придумывались для решения этих проблем.

Бесплатно