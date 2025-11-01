Уведомления
Слушатели узнают о цинге, бери-бери и других болезнях, связанных с недостатком витамина из-за ограниченности рациона.
О мероприятии
Витамины — особые вещества, необходимые организму в очень маленьких количествах. Однако нехватка витаминов вызывает серьезные заболевания, которые еще совсем недавно становились причиной высокой смертности для целых регионов. Почему так происходит и зачем же нужны витамины?
Сотрудник Центра геномных исследований БФУ им. И. Канта и РНЦХ им. академика Б.В. Петровского Валерия Лобанова расскажет о цинге, бери-бери и других болезнях, связанных с недостатком витамина из-за ограниченности рациона. Слушатели узнают, какие экономические и биологические решения придумывались для решения этих проблем.
ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 14
