  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
Лекция
12+
Витамины: необходимые для жизни

Слушатели узнают о цинге, бери-бери и других болезнях, связанных с недостатком витамина из-за ограниченности рациона.

Библиотека им. Н. А. Некрасова
8 ноября, 16:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 14

О мероприятии

Витамины — особые вещества, необходимые организму в очень маленьких количествах. Однако нехватка витаминов вызывает серьезные заболевания, которые еще совсем недавно становились причиной высокой смертности для целых регионов. Почему так происходит и зачем же нужны витамины?

Сотрудник Центра геномных исследований БФУ им. И. Канта и РНЦХ им. академика Б.В. Петровского Валерия Лобанова расскажет о цинге, бери-бери и других болезнях, связанных с недостатком витамина из-за ограниченности рациона. Слушатели узнают, какие экономические и биологические решения придумывались для решения этих проблем.

Расписание
8
Суббота
Ноябрь 2025
ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 14 Москва
16:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 14

1 ноября, 11:55
Александр Речкин
2
# биология
# витамины
# здоровье
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
30 октября, 16:53
ФизТех

Физики предложили универсальный язык для мира электричества, чтобы завершить полуторавековой спор

Ученые из МФТИ разработали и предложили новую систему единиц для электродинамики, способную примирить два главенствующих, но исторически несовместимых подхода. Эта компромиссная система, названная авторами физико-технической (ФТ), сохраняет практическое удобство Международной системы единиц (СИ), используемой инженерами по всему миру, и в то же время отражает теоретическую стройность и симметрию гауссовой системы (СГС), предпочитаемой физиками-теоретиками.

ФизТех
# измерительная система
# измерительные приборы
# инженерия
# образование
# теоретическая физика
# универсализация
# физика
31 октября, 08:53
Любовь С.

Астрофизики подтвердили существование черных дыр второго поколения

Ученые из коллаборации LIGO, VIRGO и KAGRA впервые зафиксировали гравитационно-волновые события, указывающие на существование черных дыр второго поколения — «потомков» предыдущих слияний. Открытие позволит понять, как именно во Вселенной рождаются сверхмассивные черные дыры.  

Астрономия
# LIGO
# Virgo
# гравитационные волны
# Общая Теория Относительности Эйнштейна
# сверхмассивные черные дыры
# черные дыры звездной массы
31 октября, 15:07
Юлия Трепалина

Гроб из медного сплава превратил тело подростка в зеленую мумию

Детальное исследование мумифицированных останков подростка, захороненного в Италии приблизительно 200-400 лет назад, расширило представления ученых о консервирующих свойствах меди.

Археология
# медь
# мумификация
# мумия
# останки
# скелет
27 октября, 11:44
Илья Гриднев

Ученые разобрались, как астрономы майя веками предсказывали солнечные затмения

Исследователи объяснили, как цивилизация майя добивалась высокой точности в предсказании солнечных затмений на протяжении столетий. Для коррекции накапливающихся астрономических неточностей они использовали сложную систему пересекающихся календарных таблиц.

Антропология
# Календарь Майя
# солнечное затмение
# цивилизация майя
30 октября, 16:53
ФизТех

Физики предложили универсальный язык для мира электричества, чтобы завершить полуторавековой спор

Ученые из МФТИ разработали и предложили новую систему единиц для электродинамики, способную примирить два главенствующих, но исторически несовместимых подхода. Эта компромиссная система, названная авторами физико-технической (ФТ), сохраняет практическое удобство Международной системы единиц (СИ), используемой инженерами по всему миру, и в то же время отражает теоретическую стройность и симметрию гауссовой системы (СГС), предпочитаемой физиками-теоретиками.

ФизТех
# измерительная система
# измерительные приборы
# инженерия
# образование
# теоретическая физика
# универсализация
# физика
29 октября, 16:24
Юлия Трепалина

Ветеринары раскритиковали риторику защитников природы о пользе изоляции кошек дома

В последние годы содержание кошек дома без возможности свободного выгула все чаще преподносят как идеальную модель, которая ограждает дикую фауну от нападений и обеспечивает благополучие самих питомцев. Подобные утверждения в разных частях мира звучат от некоторых защитников природы и представителей властей. Однако группа ветеринаров из Австралии и Дании недавно раскритиковала такой подход. Ученые не спорят с тем, что кошки влияют на уязвимые экосистемы и что ограничение их свободы — действенная мера по смягчению этого эффекта. Тем не менее исследователи настаивают, что жизнь в изоляции для питомцев совсем не благо. Заявляющие обратное как минимум ошибаются, а в худшем случае намеренно вводят общественность в заблуждение.

Биология
# благополучие
# домашние животные
# защита природы
# изоляция
# кошки
25 октября, 10:40
Любовь С.

Недалеко от Солнечной системы нашли потенциально обитаемую суперземлю

Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.

Астрономия
# звезды
# зона обитаемости
# красный карлик
# спектрограф
# Суперземля
# телескопы
24 октября, 14:02
РТУ МИРЭА

Эксперт рассказал, какие приборы нельзя подключать к удлинителю и почему

В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.

РТУ МИРЭА
# безопасность
# бытовые приборы
# пожары
# удлинитель
# электричество
# электропроводка
13 октября, 11:10
Илья Гриднев

Движение жидкости в мозге предложили считать основой сознания

Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.

Биология
# мозг
# сознание
# электромагнитное поле
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. ИИ-комплекс спрогнозировал проницаемость нефтяных пластов с точностью 99,7% без остановки добычи

    1 ноября, 10:22

  2. Антарктические рыбы объединили свои гнезда в колонии, чтобы защититься от хищных червей

    1 ноября, 10:14

  3. Зоологи обнаружили новый вид медузы и назвали его в честь самурая

    1 ноября, 09:57

  4. Диета с высоким содержанием сахара и жиров обернулась пристрастием к алкоголю

    1 ноября, 09:12
Выбор редакции

Атом через 100 лет: как ядерная энергия изменит будущее человечества

31 октября, 13:25

Последние комментарии

Сергей Механик
18 минут назад
Какой-то малюсенький Гонконг импортирует более чем в два раза больше, чем Россия? 😲

Рейтинг: 30 крупнейших стран-импортеров в мире

Николай Тихонской
43 минуты назад
И как всегда этот Атлас приземлится в Челябинске

Сурдин: 3I/ATLAS может совершить гравитационный маневр и устремиться к Земле 

Иван Кузьменок
1 час назад
Давно все придумано уже и прыгает и крылья есть и наддувы

Маск сообщил новые подробности о Tesla Roadster

Роберт Требор
2 часа назад
Fenix, супер, спасибо

Почти половина людей в новом исследовании не смогли отличить музыку, созданную ИИ, от написанной человеком

Vitaliy Shuvaev
2 часа назад
какой же это бред про маневр у межзвездных комет есть прямая гиперболические траектории они не могут совершать маневров если у них нет руля

Сурдин: 3I/ATLAS может совершить гравитационный маневр и устремиться к Земле 

angie heart
3 часа назад
RRY, ни чё се Оумуамуа ё!

Комета 3I/ATLAS прошла перигелий и теперь будет видна на ночном небе

Сергей Механик
3 часа назад
Согласен, рассматривать далекое прошлое тоже иногда интересно.

«Джеймс Уэбб» получил новый портрет планетарной туманности «Красный Паук»

Сергей Механик
3 часа назад
Вариант интересный. Но самое интересное, я думаю, будет в стоимости, а также особенностях и разрешениях использования в населенных пунктах.

Маск сообщил новые подробности о Tesla Roadster

Vitaliy Shuvaev
3 часа назад
Легион, он 15 км в поперечнике и способен уничтожить тебя и весь твой род.

Сурдин: 3I/ATLAS может совершить гравитационный маневр и устремиться к Земле 

Мухиддин Мирзабаев
3 часа назад
Смотрю одни алкаши обсуждает дела шейха, и даеют советы я в а.х.у.е

Саудовская Аравия пересмотрит масштабы своих мегапроектов, включая горизонтальный небоскреб «Зеркальная линия»

Fenix
4 часа назад
Роберт, попробуй Ютуб канал БеZLикие. Из известного у них есть альбом Чума Черная смерть. Про чуму в средневековье. Очень годно.

Почти половина людей в новом исследовании не смогли отличить музыку, созданную ИИ, от написанной человеком

Смеян Смехов
4 часа назад
Роберт, в каком стиле хотели бы послушать? Поп, фольклор, рок, шансон? В последнее время только от ИИ и слушаю музыку, правда, слова там написаны все

Почти половина людей в новом исследовании не смогли отличить музыку, созданную ИИ, от написанной человеком

Evgeny
5 часов назад
ой ну какая диковинка, почти в каждой кухне СССР гордо красовался этот пугающего вида организм

Комбуча: что это и когда она может навредить

Антон Кучерук
6 часов назад
По любому ниже по списку Мексика рядом с Гамбией

Зависимость от переводов: какие экономики держатся на деньгах трудовых мигрантов?

ulogin_vkontakte_36459212
7 часов назад
Фокс Малдер и его напарница обязаны расследовать, не летят ли на этом астероиде пришельцы 😄

Сурдин: 3I/ATLAS может совершить гравитационный маневр и устремиться к Земле 

Сергей Механик
7 часов назад
Slalex, безусловно. Но это уже детали.

Орбитальные дата-центры: стартап предложил строить в космосе солнечные фермы размером в километры

Yan Egorov
8 часов назад
Кто бы мог подумать, что современная модель будет лучше, чем модель,икоторой десятки лет... Достойная тема для исследования курсе на первом

Нейросеть предсказала цены на нефть точнее статистических моделей

Сергей Петровский
8 часов назад
Прорыва!

Конструирование первой многоразовой российской ракеты «Корона» стартует в 2026 году

Михаил Невский
8 часов назад
Михаил, продолжение Сейчас уже итак понятно что ВИЭ победила, естественно переход не быстрый, занимает десятки лет, кстати даже если все

Становление: как советская атомная отрасль смогла то, что у других не вышло

Михаил Невский
8 часов назад
Violet, причём тут Порше? Элитный автомобиль для 0.1% населения. Вы бы ещё ламборджири привели в пример. Кстати Тесла вполне себе конкурентна... хотя

Становление: как советская атомная отрасль смогла то, что у других не вышло

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно