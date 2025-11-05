  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
Лекция
18+
Альтернативная сборка: какой могла быть жизнь на Земле

Слушатели узнают о возможных развилках и «альтернативной истории Земли».

Библиотека им. Маяковского
8 ноября, 15:00 Идет 2 ч
Бесплатно Стоимость
Санкт-Петербург Большеохтинский пр. 8

О мероприятии

Что было бы в ближайшие миллионы лет, если бы человеческой цивилизации не возникло? Об этом расскажет эволюционный биолог Михаил Никитин. Слушатели узнают о возможных развилках и «альтернативной истории Земли».

Расписание
8
Суббота
Ноябрь 2025
Большеохтинский пр. 8 Санкт-Петербург
15:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Большеохтинский пр. 8

5 ноября, 11:52
Александр Речкин
1
# биология
# жизнь
# эволюция
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
5 ноября, 08:12
Юлия Трепалина

Кинологов спросили, как повысить благополучие собак

Исследователи из Австралии выяснили у профессиональных кинологов, какие несложные обонятельные игры и приемы могут помочь хозяевам разнообразить жизнь четвероногих любимцев, дать им дополнительную умственную нагрузку и повысить благополучие.

Биология
# домашние животные
# запахи
# нюх
# обоняние
# собаки
5 ноября, 09:28
Полина Меньшова

Ученые проследили, как формируется самоцензура

Если человек не согласен с политикой государства, в котором живет, то он оказывается перед выбором: выражать мнение открыто или не говорить о своих убеждениях. Международная команда ученых с помощью математического моделирования выяснила, какие факторы и в какой степени влияют на решение прибегнуть к самоцензуре.

Психология
# государство
# политические взгляды
# политические оппоненты
# политические разногласия
4 ноября, 12:55
Игорь Байдов

Косатки напали на белых акул, чтобы полакомиться их печенью

Морские биологи стали свидетелями любопытной тактики охоты. Стаи косаток целенаправленно атакуют молодых белых акул: переворачивают их брюхом вверх, вызывая временный паралич, а затем выедают печень. Ученые впервые засняли на видео этот тип охоты и считают, что речь идет о новой, ранее неизвестной группе косаток, которые специализируются именно на таких нападениях.

Биология
# акулы
# животные
# косатки
# охота
3 ноября, 15:36
Адель Романова

Астрофизики нашли объяснение необычным свойствам межзвездной кометы 3I/ATLAS

Третий в истории наблюдений объект из другой звездной системы 3I/ATLAS произвел впечатление своей активностью и необычным химическим составом. Астрофизики пришли к выводу, что это последствия миллиардов лет воздействия на комету космических лучей.

Астрономия
# космическая радиация
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
1 ноября, 14:20
Игорь Байдов

Биологи нашли связь микробиоты кишечника с формированием личности

Международная группа ученых провела необычный эксперимент. Исследователи взяли образцы фекалий у детей с разными типами темперамента и пересадили их крысам. После этого животные начали вести себя по-разному: те, кто получил микробиоту от активных детей, стали смелее и больше исследовали новое пространство. Это открытие намекает на то, что бактерии, живущие в кишечнике с детства, в какой-то мере способны влиять на формирование личности.

Медицина
# кишечная микробиота
# микробиология
# фекалии
# фекальная трансплантация
1 ноября, 08:50
Любовь С.

Долголетие гренландских китов обеспечил белок, восстанавливающий ДНК

Обитающий в полярных районах Северного полушария гренландский кит (Balaena mysticetus) живет более двух столетий и почти не болеет раком. Секрет его долголетия оказался скрыт в клетках соединительной ткани, ответственной за заживление ран: при пониженной температуре в них активируется особый белок, усиливающий восстановление поврежденной ДНК.

Биология
# ДНК
# долголетие
# киты
# мутации
# онкологические заболевания
# продолжительность жизни
# старение
25 октября, 10:40
Любовь С.

Недалеко от Солнечной системы нашли потенциально обитаемую суперземлю

Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.

Астрономия
# звезды
# зона обитаемости
# красный карлик
# спектрограф
# Суперземля
# телескопы
13 октября, 11:10
Илья Гриднев

Движение жидкости в мозге предложили считать основой сознания

Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.

Биология
# мозг
# сознание
# электромагнитное поле
24 октября, 14:02
РТУ МИРЭА

Эксперт рассказал, какие приборы нельзя подключать к удлинителю и почему

В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.

РТУ МИРЭА
# безопасность
# бытовые приборы
# пожары
# удлинитель
# электричество
# электропроводка
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. «Цифровой конструктор» позволил смоделировать имплантат кости с учетом анатомических особенностей пациента

    5 ноября, 10:01

  2. Ученые проследили, как формируется самоцензура

    5 ноября, 09:28

  3. Кинологов спросили, как повысить благополучие собак

    5 ноября, 08:12

  4. Косатки напали на белых акул, чтобы полакомиться их печенью

    4 ноября, 12:55
Выбор редакции

Атом через 100 лет: как ядерная энергия изменит будущее человечества

31 октября, 13:25

Последние комментарии

2076838197
15 минут назад
В России больше всего пней от этого леса

Инфографика: в каких странах больше всего лесов

Сергей Дусаков
15 минут назад
Арман, во всем верить СМИ себя не уважать. Американские СМИ написали, что Трамп за руку здоровался с В. В. Путиным. Значит Трамп не так уж он и

Крупнейшие производители пшеницы в мире в 2025 году

Сергей Титов
20 минут назад
Автор наверное ощибся! Не производители а потребители!

Крупнейшие производители пшеницы в мире в 2025 году

Сергей Дусаков
23 минуты назад
Все зависит от того идёт это на внутренний рынок или на продажу. Китай с огромным населением почти в 4 раза больше чем в ЕС просто вынуждена

Крупнейшие производители пшеницы в мире в 2025 году

Oleksii Ostoletskyi
36 минут назад
ivan, стимуляция чего именно?

Матрицы не существует: новое исследование полностью опровергает теорию симуляции

Oleksii Ostoletskyi
39 минут назад
Наблюдаемое утверждение пребывает в столь высокой степени эпистемологической прозрачности, что его констатация служит скорее актом ритуального

Матрицы не существует: новое исследование полностью опровергает теорию симуляции

Dmitriy Dorian
47 минут назад
Алексей, ну отчасти, потому что в случае симуляции её автором является обычное существо в "мире верхнего уровня", и "божественным" он будет только

Матрицы не существует: новое исследование полностью опровергает теорию симуляции

Lazar Lar
56 минут назад
Триста, бревно не продают. А доска это глубокая переработка?! Доску везут

Инфографика: в каких странах больше всего лесов

Олег 2
2 часа назад
Beibit, умерьте свои амбиции! И хватит приписывать себе: а) объёмы, б) качество, в) собственную значимость... Народы СССР подняли вместе целину, многие

Крупнейшие производители пшеницы в мире в 2025 году

Я Всё
2 часа назад
Руслан, Вашу фамилию и имя можно писать с маленькой буквы, а Россия пишется с большой!

Инфографика: в каких странах больше всего лесов

Олег 2
2 часа назад
Иосиф, населения Индии в 10раз больше. Да они голодают в основной массе. А РФ продаёт излишки

Крупнейшие производители пшеницы в мире в 2025 году

Сергей Татаринцев
2 часа назад
В России с лесом активно борются, вырубают безбожно. В Сибири многотысячные гектары уже стоят без леса.

Инфографика: в каких странах больше всего лесов

Станислав Скрыльников...
2 часа назад
Триста, когда едешь по трансибу там множество составов с лесом идут в сторону китайской границы. Видимо все заводы по переработке леса находятся

Инфографика: в каких странах больше всего лесов

Igor Niko ov
2 часа назад
А откуда интересно такой вывод , что "комета покрыта «коркой» из органических молекул — это видно по тому, как ее вещество отражает свет". Или

Астрофизики нашли объяснение необычным свойствам межзвездной кометы 3I/ATLAS

Александр Лобанов
2 часа назад
Алексей, Австралия, м.б. острова какие-нибудь)

Инфографика: в каких странах больше всего лесов

Алексей Бондин
3 часа назад
Европа, Азия, северная и южная Америки, Африка, Австралия и Океания все понятно. Что-то я запутался а другие это что? В Антарктиде растет леса

Инфографика: в каких странах больше всего лесов

1 2
3 часа назад
Очередная балаболия чтобы отвлечь внимание от проблемы лунного старшипа

Маск рассказал о плане управления климатом с помощью спутников

Arto A
3 часа назад
Пожалуй, поживу пока на Земле 😅

Инфографика: средние температуры поверхностей планет Солнечной системы 

Триста Спартанцев
4 часа назад
Имя, дико извиняюсь но вроде уже несколько лет необработанный лес нельзя продавать за рубеж. Вы застряли в 2010 х

Инфографика: в каких странах больше всего лесов

Алексей Панков
4 часа назад
Dmitriy, проблема теории симуляции в том, что это киберпанковская шелуха, которая прячет под собой религиозную веру в Бога они ж буквально взяли

Матрицы не существует: новое исследование полностью опровергает теорию симуляции

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно