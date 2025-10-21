Слушатели узнают об атмосферном озоне, его разрушении над Антарктидой и принятых против этого мерах.

О мероприятии

Жизнь на поверхности Земли была бы невозможна без газа, содержание которого в атмосфере не превосходит тысячной доли процента. Этого хватает, чтобы защитить людей от энергичного ультрафиолетового излучения Солнца. Озон появляется там, где он приносит пользу и не появляется там, где может представлять опасность. Но эта как будто организованная для жизни структура в XX веке подверглась угрозе от самих людей. Об атмосферном озоне, его разрушении над Антарктидой и принятых против этого мерах расскажет кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института космических исследований РАН Олег Угольников.

Расписание Ленинградский просп., д. 80, к.11 Москва 17:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация