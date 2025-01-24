Слушатели узнают самые необычные факты о соли и ее свойствах.

О мероприятии

Что общего у соли с золотом, мумификацией и современной наукой? Преподаватель физики, специалист в области высокомолекулярных соединений Максим Иванов раскроет самые необычные факты о соли и ее свойствах.

Химия часто кажется чем-то сложным и далеким, а соль — наоборот, простым и повседневным. Ее добавляют в блюда, не задумываясь, что за этим привычным веществом скрывается целый мир историй и научных открытий. Слушатели узнают:

Почему когда-то поваренная соль была ценнее золота?

Как солями бальзамировали мумий?

Почему соли так широко используются — от кулинарии до химических реакций?

А также познакомятся с кристаллической решеткой соли, узнают, какие вещества относятся к солям, и какие уникальные свойства они скрывают.

Расписание Ленинградский просп., д. 80, к. 11 Москва 17:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация