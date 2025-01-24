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Лекция
10+
Увлекательная химия — вся соль в соли

Слушатели узнают самые необычные факты о соли и ее свойствах.

Экспериментаниум
25 января, 17:00 Идет 1 ч
Бесплатно Стоимость
Москва Ленинградский просп., д. 80, к. 11

О мероприятии

Что общего у соли с золотом, мумификацией и современной наукой? Преподаватель физики, специалист в области высокомолекулярных соединений Максим Иванов раскроет самые необычные факты о соли и ее свойствах.

Химия часто кажется чем-то сложным и далеким, а соль — наоборот, простым и повседневным. Ее добавляют в блюда, не задумываясь, что за этим привычным веществом скрывается целый мир историй и научных открытий. Слушатели узнают:

  • Почему когда-то поваренная соль была ценнее золота?
  • Как солями бальзамировали мумий?
  • Почему соли так широко используются — от кулинарии до химических реакций?

А также познакомятся с кристаллической решеткой соли, узнают, какие вещества относятся к солям, и какие уникальные свойства они скрывают.

Расписание
25
Суббота
Январь 2025
Ленинградский просп., д. 80, к. 11 Москва
17:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Ленинградский просп., д. 80, к. 11

7 минут назад
Александр Речкин
1
# опыты
# соль
# химия
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