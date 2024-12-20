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Слушатели узнают про результат соединения квантовых принципов и относительности.
О мероприятии
Квантовая теория поля — результат соединения квантовых принципов и относительности — оказалась самой абстрактной из существующих теоретических конструкций, к тому же почти опровергающей саму себя математически.
Тем не менее, она привела к точнейшим проверяемым предсказаниям и к масштабному сдвигу в понимании природы и «атомизма»: на фундаментальном уровне существуют только квантовые поля, все остальное построено из них, и даже различие между «материей» и «взаимодействиями» во многом стирается. История успеха теории квантовых полей и их взаимодействий воплощена в Стандартной модели, несмотря на ее неполноту.
Неотвеченным вызовом квантовой теории остается гравитация, «несговорчивость» которой даже породила вопрос: следует ли ученым продолжать искать квантовую гравитацию или, наоборот, гравитизировать квантовую теорию. В последнем случае исследователей, возможно, ждут кардинальные перемены во взглядах на саму природу пространства. Подробнее об этом расскажет доктор физико-математических наук Алексей Семихатов.
Мясницкая ул., 13, стр. 11
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