О мероприятии

Квантовая теория поля — результат соединения квантовых принципов и относительности — оказалась самой абстрактной из существующих теоретических конструкций, к тому же почти опровергающей саму себя математически.

Тем не менее, она привела к точнейшим проверяемым предсказаниям и к масштабному сдвигу в понимании природы и «атомизма»: на фундаментальном уровне существуют только квантовые поля, все остальное построено из них, и даже различие между «материей» и «взаимодействиями» во многом стирается. История успеха теории квантовых полей и их взаимодействий воплощена в Стандартной модели, несмотря на ее неполноту.

Неотвеченным вызовом квантовой теории остается гравитация, «несговорчивость» которой даже породила вопрос: следует ли ученым продолжать искать квантовую гравитацию или, наоборот, гравитизировать квантовую теорию. В последнем случае исследователей, возможно, ждут кардинальные перемены во взглядах на саму природу пространства. Подробнее об этом расскажет доктор физико-математических наук Алексей Семихатов.

Расписание Мясницкая ул., 13, стр. 11 Москва 18:00 Купить