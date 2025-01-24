Это просто космос: лазерные технологии, экология орбиты Земли и другие тренды 2025 года

О мероприятии

Что такое лазерные коммуникации? Как работает лазерная связь в космосе? Что угрожает экологии околоземного пространства? Что ждет космическую отрасль в 2025 году?

Об этом пойдет речь на лекции, после которой слушатели смогут принять участие в инженерном квизе, который проведут эксперты аэрокосмической индустрии, где можно будет продемонстрировать свои знания о космосе, об истории развития технических наук и об ученых, которые закладывали основу космической отрасли.

Расписание Ботаническая ул., д. 25, стр. 4 Москва 17:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация