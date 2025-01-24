  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
Лекция
16+
Это просто космос: лазерные технологии, экология орбиты Земли и другие тренды 2025 года

Слушатели узнают, как работает лазерная связь в космосе.

Музей криптографии
25 января, 17:00 Идет 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва Ботаническая ул., д. 25, стр. 4

О мероприятии

Что такое лазерные коммуникации? Как работает лазерная связь в космосе? Что угрожает экологии околоземного пространства? Что ждет космическую отрасль в 2025 году?

Об этом пойдет речь на лекции, после которой слушатели смогут принять участие в инженерном квизе, который проведут эксперты аэрокосмической индустрии, где можно будет продемонстрировать свои знания о космосе, об истории развития технических наук и об ученых, которые закладывали основу космической отрасли.

Расписание
25
Суббота
Январь 2025
Ботаническая ул., д. 25, стр. 4 Москва
17:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Ботаническая ул., д. 25, стр. 4

7 минут назад
Александр Речкин
2
# космос
# технологии
# экология
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 14:54
Елизавета Александрова

Повторяющиеся радиосигналы из «мертвой» галактики озадачили ученых

Астрономы зарегистрировали необычную вспышку под названием «быстрый радиовсплеск» — мгновенный выброс сильнейшего радиоизлучения. Причем случился он в галактике, где они, по имеющимся представлениям, не должны происходить.

Астрономия
# быстрые радиовсплески
# космос
# магнетары
# нейтронные звезды
# Эллиптическая галактика
Позавчера, 10:29
Андрей

Фотография костей, уничтоженных во Второй мировой войне, помогла открыть новый род хищных динозавров

Сотрудник Палеонтологического музея в Мюнхене, копаясь в архивах, обнаружил ранее неизвестную фотографию неполного скелета динозавра, найденного в Египте в 1914 году. Через 30 лет кости уничтожила бомбардировка, но до разрушений их успели описать и отнести к виду гигантских хищных ящеров. Однако новая фотография запечатлела уникальный гребень на носу динозавра и прочие особенности, на основе которых ученые открыли новый род.

Палеонтология
# архивы
# бомбардировка
# Динозавры
# меловой период
# Мюнхен
# тероподы
# фотография
# хищные динозавры
Позавчера, 07:51
Юлия Трепалина

Этологи сравнили плюсы и минусы наличия собаки в доме

Опрос среди владельцев собак показал, какие преимущества и недостатки, связанные с наличием питомцев, представляются людям наиболее существенными.

Биология
# домашние питомцы
# собаки
# человек и собака
# этология
20 января
Юлия Трепалина

Мемы улучшили оценки по биологии и отношение старшеклассников к предмету

Сниженная концентрация внимания у молодежи побуждает педагогов к внедрению новых, более увлекательных методик, способных поддерживать интерес к обучению у поколения Z. Проведенный на Филиппинах эксперимент показал, что использование специализированных мемов может положительно влиять на успеваемость учеников и их отношение к дисциплине.

Психология
# внимание
# зумеры
# мемы
# образование
# обучение
# поколение Z
# учеба
# школа
18 января
Елена

Химики разработали первый двумерный материал, гибкий и прочный, как кольчуга

Ученые Северо-Западного университета (США) синтезировали новый материал с исключительными свойствами. Очень прочный, но в то же время гибкий и легкий, полученный ими полимер может изготавливаться в больших объемах, а применяться при создании бронежилетов и баллистических тканей.

Химия
# кристалическая структура
# материаловедение
# полимер
Позавчера, 07:51
Юлия Трепалина

Этологи сравнили плюсы и минусы наличия собаки в доме

Опрос среди владельцев собак показал, какие преимущества и недостатки, связанные с наличием питомцев, представляются людям наиболее существенными.

Биология
# домашние питомцы
# собаки
# человек и собака
# этология
13 января
Юлия Трепалина

Психологи выяснили, как с годами меняются предпочтения людей в плане возраста партнера

Многие предпочитают вступать в романтические отношения с людьми примерно своего возраста, но есть и пары с существенной возрастной разницей. Международная группа ученых недавно на крупной выборке людей проследила за изменениями возраста партнеров на старте отношений в разные годы жизни.

Психология
# возраст
# выбор партнера
# мужчины и женщины
# романтические отношения
14 января
Елизавета Александрова

В земной мантии нашли гигантские структуры неизвестного происхождения

По распространению сейсмических волн в недрах Земли геологи словно «сканируют» планету и обнаруживают все больше интересных особенностей ее внутреннего строения. Недавно очередное такое исследование заставило ученых особенно внимательно рассмотреть то, что скрывается под Тихоокеанской литосферной плитой.

Геология
# геология
# литосферные плиты
# мантия Земли
# субдукция
# тектоника плит
27.12.2024
ФизТех

Российские ученые разработали эффективные способы экранирования вольфрама от термоядерной плазмы

Ученые из Троицкого института инновационных и термоядерных исследований, МФТИ и МЭИ совершили значительный прорыв в области защиты материалов от экстремальных тепловых нагрузок, характерных для условий управляемого термоядерного синтеза.

ФизТех
# висмут
# вольфрам
# термоядерная плазма
# термоядерный реактор
# термоядерный синтез
# экранирование
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Генетики узнали, какие ошибки в ДНК приводят к бесплодию

    Вчера, 15:43

  2. Просмотр коротких видео «убил» мозг

    Вчера, 15:26

  3. Петербургские ученые определили скрытые болезни печени у коров с помощью кофеина

    Вчера, 15:04

  4. Повторяющиеся радиосигналы из «мертвой» галактики озадачили ученых

    Вчера, 14:54
Выбор редакции

Увлажнитель воздуха — источник здоровья или опасных микрочастиц?

20 января

Последние комментарии

Ivan N
5 часов назад
В оригинале в основном говорится о корреляции, и очень осторожно выдвигается гипотеза, что пристрастие к коротким видео может быть вызвано

Просмотр коротких видео «убил» мозг

Александр Березин
8 часов назад
Dmitriy, я не вижу тут противоречий. "угольные ТЭС не выдерживают конкуренции с газовыми и закрываются _во многих частях мира_" (но никак не везде) -- это

Ресурсы: скоро ли закончится вода в бездонном колодце

Александр Березин
8 часов назад
Степан, чье мнение правильное -- вам пока еще только предстоит понять.

Ресурсы: скоро ли закончится вода в бездонном колодце

Yuri G
8 часов назад
Dmitriy, про короткие видео типа тиктока, шортсов ,рилсов и т.п , было достаточно очевидно о не очень благоприятном воздействии на психику , некая

Просмотр коротких видео «убил» мозг

mad sweeeney
9 часов назад
- Так, ребята, надо наворотить всякого и в разных плоскостях. И угловатостей чтоб побольше! И зелень, зелень вкорячить не забудьте! - Ни слова больше.

Саудовская Аравия показала, как будет выглядеть первая секция горизонтального небоскреба «Зеркальная линия»

Red
9 часов назад
Dmitriy, Под предвидением имелась в виду способность человека прогнозировать последствия своих поступков хотя бы на один шаг вперёд. Если долго

Просмотр коротких видео «убил» мозг

Степан Жук
9 часов назад
Александр, а, ну то есть вы могли оценивать долю электромобилей в 2030-е из 2021, а я, из 2025 - не могу, ага 🤣 🤣 🤣 Действительно, в мире есть только два

Ресурсы: скоро ли закончится вода в бездонном колодце

Дмитрий Афонин
10 часов назад
Gabriel, можно спорить об этом миллионы лет, но к сожалению все банально, у каждого проекта есть срок окупаемости а значит это коммерческое

Саудовская Аравия показала, как будет выглядеть первая секция горизонтального небоскреба «Зеркальная линия»

Dmitriy Dorian
11 часов назад
Александр, в этой статье: "С другой стороны, запасов газа все еще много, а цены на него низки настолько, что угольные ТЭС не выдерживают конкуренции

Ресурсы: скоро ли закончится вода в бездонном колодце

Александр Березин
12 часов назад
Dmitriy, не совсем понял, какое именно изменение позиции вы имеете в виду. Уточните, пожалуйста.

Ресурсы: скоро ли закончится вода в бездонном колодце

Dmitriy Dorian
12 часов назад
Red, так именно способность выдвигать гипотезы и предположения (которые вы, видимо, подразумевали под словом "предвидение") и инициирует наблюдения

Просмотр коротких видео «убил» мозг

Dmitriy Dorian
12 часов назад
Yuri, на основании чего вы сделали это предположение? У вас есть данные аналогичных исследований по чтению коротких статей?

Просмотр коротких видео «убил» мозг

Иван Колупаев
12 часов назад
Sargon, в США тоже макет )) Там испытали топливо при высокой температуре которое как бы будет в реакторе и убедились что топливо сможет эту температуру

Фото: интерьер обтекателя Starship после его возвращения в атмосферу

Dmitriy Dorian
12 часов назад
Александр, а вот мне даже более интересно резко изменившееся ваше мнение относительно перспектив угольных станций и возобновляемой энергетики в

Ресурсы: скоро ли закончится вода в бездонном колодце

Red
13 часов назад
Наблюдение по свершившемуся. А где же ваш дар предвидения, который вас отличает от животных? Сегодня тикток снижает когнитивные способности,

Просмотр коротких видео «убил» мозг

Nikita Lazarenko
13 часов назад
Смотрю в книгу (в телефон) - вижу фигу.

Просмотр коротких видео «убил» мозг

Gabriel Konig Vexarian
13 часов назад
Евгений, то есть создание крупного экономического центра, стимулирующего постиндустриальные сферы экономики и диверсифицирующего риски в случае

Саудовская Аравия показала, как будет выглядеть первая секция горизонтального небоскреба «Зеркальная линия»

Евгений Анисимов
13 часов назад
Дичь какая - закапывание нефтеденег обратно в пустыню или аттракцион для шейхов.. а ведь на эти деньги можно было сделать что-то реально полезное

Саудовская Аравия показала, как будет выглядеть первая секция горизонтального небоскреба «Зеркальная линия»

Yuri G
13 часов назад
Стало быть и чтение коротких ,разношерстных статей тоже влияет пагубно, пусть и не столь интенсивно ,как просмотр видео.

Просмотр коротких видео «убил» мозг

Andrey Kolkov
13 часов назад
Цивилизации II типа?

Странные шары в космосе могут оказаться новым типом звезд

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно