Слушатели узнают в каких условиях жили неандертальцы в Хотылево.
Недалеко от Брянска находится одна из самых северных и самых интересных стоянок неандертальцев — место, куда они возвращались из поколения в поколение, потому что здесь сошлось воедино множество важных для них факторов.
Археолог Ксения Степанова расскажет:
- о среде обитания: в каких условиях жили неандертальцы в этом регионе?
- об охоте и быте: какими орудиями они пользовались и на кого охотились?
- о культурных практиках: есть ли свидетельства сложного поведения, ритуалов или символической деятельности?
- о хронологии: когда именно здесь обитала эта группа и что это значит для понимания истории заселения Евразии?
Гороховая, 47
