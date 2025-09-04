О мероприятии

Кажется, что сегодня можно легко отказаться от какого-либо образования: поисковики и нейросети по любому запросу дают готовый ответ в один миг. Но образование, или, если шире, обучение — это не сиюминутные решения для разовой задачи. Это, как минимум, критическое мышление и способность действовать в неопределённости.

О том, как возрождать мотивацию к обучению у детей и взрослых, какие перспективы у образования в XXI веке и что делать, чтобы не вырастить детей необразованными, расскажет доктор педагогических наук Елена Казакова.

Слушатели обсудят:

Образование — это повинность или награда?

Будет ли ребенок учиться, если за спиной у него не стоит мудрый наставник?

Нужно ли увлекать детей обучением и способна ли игра заменить учебник?

Можно ли всех учить одинаково и что сегодня понимают под персонализацией образования?

