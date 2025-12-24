Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Первую российскую лунную электростанцию запланировали построить к 2036 году

Госкорпорация «Роскосмос» заключила государственный контракт с НПО имени Лавочкина на создание российской электростанции на Луне. Реализация проекта рассчитана до 2036 года.

Российский аппарат у Луны / © «Роскосмос»

Соглашение подписали в декабре 2025 года и оно охватывает весь комплекс работ, запланированных на период с 2025 по 2036 год. В рамках контракта предусматриваются разработка космических аппаратов, проведение наземных экспериментальных испытаний, летные проверки техники, а также поэтапное развертывание энергетической инфраструктуры на поверхности Луны.

Будущая электростанция предназначена для обеспечения долгосрочного энергоснабжения объектов российской лунной программы. Кроме того, она будет использоваться для поддержки инфраструктуры Международной научной лунной станции, включая объекты, создаваемые при участии зарубежных партнеров.

В «Роскосмосе» подчеркнули, что проект станет важным этапом в переходе от отдельных экспедиций к устойчивому присутствию человека и научных комплексов на Луне, а также к формированию постоянно действующей исследовательской базы.

В реализации проекта, помимо «Роскосмоса», примут участие «Росатом» и Курчатовский институт.