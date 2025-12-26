Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Китай запустил первую линию по выпуску почти безуглеродной стали мощностью один миллион тонн

Китай завершил строительство и ввел в эксплуатацию свою первую сталелитейную линию мощностью один миллион тонн в год с почти нулевым уровнем углеродных выбросов в городе Чжаньцзян, провинция Гуандун на юге страны. Этот шаг стал важным прорывом в «зеленой» и низкоуглеродной трансформации сталелитейной отрасли.

Китай запустил первую линию по выпуску почти безуглеродной стали мощностью один миллион тонн / © CMG

Производственная линия использует передовой водородный металлургический процесс электрической плавки, в рамках которого водород заменяет традиционный кокс в качестве основного восстановителя.

Это позволяет существенно сократить выбросы углерода и открывает для отрасли новый путь снижения многолетней зависимости от ископаемого топлива. Прямовосстановленное железо, получаемое в ключевой водородной шахтной печи, достигло целевых показателей металлизации, а высокоэффективные экологичные электропечи дополнительно повышают общую энергоэффективность производства. По сравнению с традиционными технологиями новая линия способна снизить углеродные выбросы на 50–80 процентов.

Сотрудники предприятия Baowu Steel в Чжаньцзяне сообщили, что миллионная линия почти безуглеродной стали позволяет ежегодно сокращать выбросы более чем на 3,14 миллиона тонн, что эквивалентно созданию около 2 000 квадратных километров лесных массивов.

Кроме того, Китайская ассоциация чугуна и стали несколько лет назад запустила инициативу «экстремальной энергоэффективности». Только в 2024 году отрасли удалось сэкономить энергию, эквивалентную примерно 10,5 миллиона тоннам условного топлива, сократив выбросы углерода примерно на 27,5 миллиона тонн — показатель, сопоставимый с годовым объемом поглощения углекислого газа около 570 миллионами взрослых деревьев.