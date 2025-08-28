Слушатели узнают, как питание и микробиота связаны с фокусом внимания и уровнем стресса.

Мозг и кишечник: как они связаны и как их продуктивно использовать

О мероприятии

Дипломированный психолог, эксперт в области психологии эмоций и состояний Татьяна Мунн расскажет, почему стресс «откликается животом», а еда влияет на настроение и концентрацию.

Слушатели узнают, как мозг и кишечник постоянно «разговаривают» между собой, и что люди могут сделать в быту, чтобы поддержать ясность, энергию и эмоциональную устойчивость.

Расписание Ул. Крымский Вал, д. 9 Москва 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация