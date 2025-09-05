  • Добавить в закладки
Лекция
16+
Лишайник — убогая нищета растительности или невероятная загадка природы?

Слушатели узнают, чем лишайники отличаются от мхов.

Центр «Архэ»
16 сентября, 19:30 Идет 2 ч
600 Стоимость
Санкт-Петербург набережная реки Фонтанки, д.15

О мероприятии

Биолог-лихенолог, аспирант Ботанического института им В.Л. Комарова Жанна Жолобова расскажет, что такое лишайники? Чем они отличаются от мхов? Можно ли их есть? Лектор приоткроет завесу тайны симбиоза гриба и водоросли и объяснит являются ли все-таки эти отношения взаимовыгодными. А также расскажет о том насколько целесообразно использовать лишайники в медицине и нужно ли садоводам бороться с ними.

Расписание
16
Вторник
Сентябрь 2025
набережная реки Фонтанки, д.15 Санкт-Петербург
19:30
Купить
Адрес

набережная реки Фонтанки, д.15

5 сентября, 05:02
Александр Речкин
2
# биология
# лишайники
# растения
Комментарии

