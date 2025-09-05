О мероприятии

Биолог-лихенолог, аспирант Ботанического института им В.Л. Комарова Жанна Жолобова расскажет, что такое лишайники? Чем они отличаются от мхов? Можно ли их есть? Лектор приоткроет завесу тайны симбиоза гриба и водоросли и объяснит являются ли все-таки эти отношения взаимовыгодными. А также расскажет о том насколько целесообразно использовать лишайники в медицине и нужно ли садоводам бороться с ними.

Расписание набережная реки Фонтанки, д.15 Санкт-Петербург 19:30