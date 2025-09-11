Уведомления
Слушатели узнают, чем отличалось бальзамирование в Древнем Египте от попыток сохранить тело в Мексике.
Душа бессмертна, но, во многих традициях стараются позаботиться не только о ней, но и о бренном теле, оставшимся после смерти человека. Вопрос сохранения тела путем проведения над ним (и его частями) различных манипуляций с давних пор и по сей день остается актуальным. Психолог Дарьи Мусс расскажет, чем отличалось бальзамирование в Древнем Египте от попыток сохранить тело в Мексике, слушатели узнают, как тела остаются в сохранности сегодня, и, чем же помогли науке о сохранении тела те, кто под покровом ночи выкапывал тела из могил.
ул. Бухаресткая 114к1
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
Ученые впервые смогли создать видимый в оптическом диапазоне темпоральный кристалл. Для этого они использовали жидкие кристаллы.
Долгое время исследователи полагали, что шерстью, переливающейся на свету всеми цветами радуги, обладает только одно млекопитающее. Однако авторы нового исследования выяснили, что это не так. Такого рода шерсть встречается как минимум у 10 групп млекопитающих.
Для разрыва связи между атомами водорода понадобились золото, титан и ультрафиолетовое излучение. Полученный водород ученые использовали для преобразования углекислого газа в этилен.
Недавнее появление в Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS вызвало новую волну обсуждения вопроса о том, как отличить комету или астероид от внеземного космического корабля либо другого артефакта, не созданного человечеством. Астрономы рассказали, что у искусственного объекта могут быть четыре характерные особенности.
Влияет ли формат знакомства на качество последующих романтических отношений в паре? Научные данные на этот счет разнятся. Новое исследование по вопросу представила группа психологов из Польши, Австралии и Великобритании. В попытке понять, при каком сценарии удовлетворенность отношениями выше, а любовь крепче — когда двое нашли друг друга в Сети или познакомились в жизни, — ученые опросили свыше 6000 тысяч человек из разных стран.
