О мероприятии

Душа бессмертна, но, во многих традициях стараются позаботиться не только о ней, но и о бренном теле, оставшимся после смерти человека. Вопрос сохранения тела путем проведения над ним (и его частями) различных манипуляций с давних пор и по сей день остается актуальным. Психолог Дарьи Мусс расскажет, чем отличалось бальзамирование в Древнем Египте от попыток сохранить тело в Мексике, слушатели узнают, как тела остаются в сохранности сегодня, и, чем же помогли науке о сохранении тела те, кто под покровом ночи выкапывал тела из могил.

