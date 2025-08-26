Слушатели узнают про генезис монист, гипотезы об их бытовании на Руси и эволюцию типа в контексте древнерусского ювелирного искусств.

Культуролог Софья Лиханова расскажет про уникальный тип древнерусских ювелирных изделий — монист. Эти драгоценные ожерелья, состоящие из множества отдельных медальонов с изображениями святых или процветших крестов, были широко распространены по всей территории древней Руси. Мониста часто встречаются в археологических находках, особенно в составе кладов, датируемых эпохой монгольского завоевания. Множество таких памятников хранит и Государственный Исторический музей, особым мастерством исполнения отличается знаменитое Суздальское оплечье из его коллекции.

Почему же эти ожерелья вызывают так много вопросов? Дело в том, что, сокрытые в виде клада, мониста оказываются оторваны от первоначального контекста, и не ясно, когда и как они надевались, носились ли они мужчинами или женщинами. Их происхождение тоже не очевидно, поскольку этот тип ожерелий не имеет аналогов среди ювелирного искусства Византии, Западной Европы или стран Востока. Слушатели узнают про генезис монист, гипотезы об их бытовании на Руси и эволюцию типа в контексте древнерусского ювелирного искусств.

