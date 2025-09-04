О мероприятии

Кембрийский взрыв — эпоха, когда моря наполнилась самыми причудливыми созданиями. И одни из самых удивительным местонахождений древних животных в мире находятся в Китае — это Чэнцзян, Гуаньшань, Кайли, Цинцзян. В этих местах в деталях запечатлелись не только панцири, но и мягкие ткани древних животных. Благодаря этим находкам люди могут увидеть глаза, конечности и внутренние органы существ, живших более 500 миллионов лет назад. Палеонтолог и популяризатор науки Ярослав Александрович Попов расскажет, как возникали первые сложные экосистемы, какие открытия изменили понимание эволюции и чем китайские находки отличаются от знаменитых Берджесских сланцев.