Лекция
6+
Кембрийские биоты Китая: сказания каменных свитков

Слушатели узнают, как возникали первые сложные экосистемы.

Центр «Архэ»
8 сентября, 16:00 Идет 1 ч
Бесплатно Стоимость
Онлайн timepad

О мероприятии

Кембрийский взрыв — эпоха, когда моря наполнилась самыми причудливыми созданиями. И одни из самых удивительным местонахождений древних животных в мире находятся в Китае — это Чэнцзян, Гуаньшань, Кайли, Цинцзян. В этих местах в деталях запечатлелись не только панцири, но и мягкие ткани древних животных. Благодаря этим находкам люди могут увидеть глаза, конечности и внутренние органы существ, живших более 500 миллионов лет назад. Палеонтолог и популяризатор науки Ярослав Александрович Попов расскажет, как возникали первые сложные экосистемы, какие открытия изменили понимание эволюции и чем китайские находки отличаются от знаменитых Берджесских сланцев.

Расписание
8
Понедельник
Сентябрь 2025
timepad Онлайн
16:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
4 сентября, 08:32
Александр Речкин
1
# биология
# Кембрий
# Палеонтология
Комментарии

Написать комментарий

