  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
Лекция
16+
Малюта Скуратов: палач опричнины

Слушатели узнают о судьбе самого известного царского опричника.

Библиотека им. М. Ю. Лермонтова
8 сентября, 15:00 Идет 1 ч 15 мин
Бесплатно Стоимость
Санкт-Петербург Литейный пр., д. 17-19

О мероприятии

Малюта Скуратов – самый известный царский опричник. Он поднялся на вершину опричной пирамиды, его стремительный взлет прервала геройская гибель, но в народной памяти он все равно остался душегубом.

Имя Малюты Скуратова неотрывно связано с опричниной. Однако сам Малюта в учреждении опричнины никакого участия не принимал, поскольку происходил из худородного рода. Лишь в ее три последних года он выдвинулся на одну из первых ролей… О том, как это случилось расскажет историк Виктор Дубов.

Расписание
8
Понедельник
Сентябрь 2025
Литейный пр., д. 17-19 Санкт-Петербург
15:00
Бесплатно
Предварительная регистрация не требуется.
Дополнительная информация
Адрес

Литейный пр., д. 17-19

21 августа, 13:23
Александр Речкин
2
# история
# Россия
# Средние века
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
19 августа, 15:54
Елена Авдеева

Биологи выяснили, почему буревестники справляют нужду только в полете

К любопытным выводам привели наблюдения японских ученых за пестролицыми буревестниками. Оказалось, эти птицы испражняются в основном на лету, намеренно избегая такой возможности на поверхности воды. Очевидно, предположили исследователи, это облегчает движения в воздухе взрослым особям с добычей во рту.

Биология
# гуано
# дефекация
# морские птицы
# Тихий океан
# экосистемы
19 августа, 12:09
Елена Авдеева

Колония микробов помогла получить шоколад высшей пробы

Биотехнологи из Ноттингемского университета (Великобритания) воспроизвели процесс естественной ферментации какао-бобов в лаборатории, чтобы проверить, можно ли улучшить вкус готового продукта «вручную». Оказалось, что правильно подобранная колония микроорганизмов может внести свои нотки и определить качество будущего шоколада.

Химия
# бактерии
# биотехнологии
# какао
# микроорганизмы
# ферментация
19 августа, 11:08
ПНИПУ

Ученый рассказал, почему новую экзопланету в системе Альфа Центавра называют призраком

В системе Альфа Центавра, расположенной всего в 4,5 световых годах от Земли, обнаружена новая экзопланета. Хотя ее поверхность кажется необитаемой, астрономы не исключают, что на ее возможных спутниках могут идти биологические процессы. Ученый Пермского Политеха рассказал, почему это открытие может перевернуть наше представление о механизмах формирования планет.

ПНИПУ
# Альфа Центавра
# газовый гигант
# жизнь
# призраки
# экзопланеты
16 августа, 19:09
Адель Романова

На третьем межзвездном объекте нашли воду, и для кометы он выделяет ее необычно интенсивно

Астрономы подсчитали, что с поверхности летящего по Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS каждую секунду испаряется около 40 килограммов водяного льда. Такую сильную кометную активность он проявил, будучи в три с половиной раза дальше Земли от Солнца. По мнению ученых, это довольно необычно.

Астрономия
# кометы
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
# Солнечная система
18 августа, 11:11
Денис Яковлев

Ученые прочитали мысли с рекордной точностью

За последнее десятилетие ученые создали несколько сложных систем «мозг — компьютер», которые позволяли преобразовывать мозговую активность людей, лишившихся способности говорить из-за различных заболеваний, в речь. Однако до сих пор удавалось расшифровать лишь небольшое количество слов. Теперь в США создали алгоритм, благодаря которому удалось распознать до 54 процентов «речи».

Медицина
# имплантация
# интерфейс мозг-компьютер
# нейробиология
# речь
19 августа, 15:54
Елена Авдеева

Биологи выяснили, почему буревестники справляют нужду только в полете

К любопытным выводам привели наблюдения японских ученых за пестролицыми буревестниками. Оказалось, эти птицы испражняются в основном на лету, намеренно избегая такой возможности на поверхности воды. Очевидно, предположили исследователи, это облегчает движения в воздухе взрослым особям с добычей во рту.

Биология
# гуано
# дефекация
# морские птицы
# Тихий океан
# экосистемы
25 июля, 07:47
Адель Романова

У третьего межзвездного объекта нашли признаки управляемого корабля

Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.

Астрономия
# внеземные цивилизации
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные зонды
# межзвездные объекты
6 августа, 20:59
Татьяна Пичугина

Ученые добыли новые доказательства столкновения с кометой 12 800 лет назад

Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.

Геология
# Атлантический океан
# комета
# морское дно
# платина
# событие позднего дриаса
22 июля, 14:44
ФизТех

Ученые выяснили, как отличить текст, написанный ИИ, от человеческого

Команда исследователей из Сколтеха, МФТИ, Института искусственного интеллекта AIRI и других научных центров разработала метод, позволяющий не просто отличать тексты, написанные человеком, от сгенерированных нейросетью, но и понимать, по каким именно признакам классификатор принимает решение о том, является ли текст генерацией или нет.  Анализируя внутренние состояния глубоких слоев языковой модели, ученые смогли выделить и интерпретировать численные признаки, отвечающие за стилистику, сложность и «степень уверенности» текста.

ФизТех
# ChatGPT
# нейросети
# ошибки
# слова
# текст
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Деловые связи помогли женщинам-предпринимателям преодолеть гендерные барьеры

    21 августа, 13:30

  2. Благодаря российским ученым, прочность 3D-деталей можно будет проверить за несколько дней вместо месяца

    21 августа, 12:17

  3. Новая комбинация лекарств замедлила рост опухолей без побочных эффектов

    21 августа, 11:35

  4. В ПНИПУ рассказали, кто находится в группе риска для аллергенной абмрозии

    21 августа, 11:31
Выбор редакции

Шестое по силе: что сделало камчатское землетрясение уникальным и почему никто не погиб

1 августа, 09:51

Последние комментарии

CC CC
5 минут назад
Шерзат, у неё наверное и яйца золотые 😅

В Коста-Рике поймали первую в мире «золотую» акулу

Эдельвейс
5 минут назад
Оля, совершенно верно вы все говорите. Нигде в англоязычных источниках, к сожалению, не указано, что ее отпустили. Бедная акула, такая необычная, и

В Коста-Рике поймали первую в мире «золотую» акулу

Александр Березин
21 минута назад
Sam, вы дали ссылку на обзор литературы, мнение которого не совпадает с мнением большинства западных ученых, а равно и врачей.

Паровая революция: новая процедура избавит за 15 минут от аденомы простаты, которой страдают до 90% мужчин

Александр Березин
23 минуты назад
Alexandr, но цифр увеличенных параметров вы привести не можете. А знаете почему? Потому что их не существует -- отчего ссылку на них представить у вас

Американская компания скопировала «Герань-2», выдав беспилотник за собственную разработку 

Jules Rimet
30 минут назад
Leonid, Вы совершенно правы. И поэтому срочно нужно вернуть Крым Турции (Османам), Западную Усраину Польше, Восточную РИ, США вернуть индейцам, Аляску

Мировые лидеры по госдолгу: у кого самые высокие показатели к ВВП

Leonid Shumlyanskyy
36 минут назад
Некоторым долбоебам пора бы уже выучить: украденные вещи, даже если вы ними пользуетесь, все равно принадлежат не вам, а законному владельцу.

Мировые лидеры по госдолгу: у кого самые высокие показатели к ВВП

Alexandr Em
40 минут назад
Так скопировали, что технические характеристики превысили "оригилал" в двое и даже в трое! К. Г. А. М.

Американская компания скопировала «Герань-2», выдав беспилотник за собственную разработку 

Вячеслав Дьяченко
40 минут назад
Смешно. У америкосов своя, только грязь под ногтями. Остальное придумали иммигранты,да и копировать чужое горазды. Патенты и авторские права,для

Американская компания скопировала «Герань-2», выдав беспилотник за собственную разработку 

Александр Березин
41 минута назад
Дмитрий, то, что вы называете внешним сходством, в научно-техническом мире называется аэродинамическим обликом. И он играет важнейшую роль в

Американская компания скопировала «Герань-2», выдав беспилотник за собственную разработку 

Сергей Механик
1 час назад
Пока не будет понятен весь комплекс онкологических заболеваний (от причин и механизма возникновения раковых клеток до гарантированных способов

Новая комбинация лекарств замедлила рост опухолей без побочных эффектов

Николай Цыгикало
1 час назад
Александр, не считаю это внятной стратегией, потому что не сформулировано, зачем именно, и что будет после ее выполнения и достижения целей. Цели не

Впервые в истории космонавтики Россия вывела биоспутник на полярную орбиту

Сергей Механик
1 час назад
Мне кажется эта процедура достаточно вредна для организма. Не сразу, так потом скажется. Обидно, что люди готовы пожертвовать даже собственным

Фридайвер установил новый мировой рекорд, задержав дыхание почти на полчаса

Александр Березин
1 час назад
Николай, внятная стратегия есть и давно: Ангара и Союз 2.1б к РОС. Вопрос в том, что внятная стратегия вида массовой постройки военного флота из

Впервые в истории космонавтики Россия вывела биоспутник на полярную орбиту

Дмитрий Ефремов
2 часа назад
Автор поста пытается доказать что американцам есть что скопировать у шахеда кроме внешнего сходства

Американская компания скопировала «Герань-2», выдав беспилотник за собственную разработку 

Satoshi Tokamak
2 часа назад
охх, Самцы довольны. Она не сопротивляется

Китайские ученые впервые внедрили бионического робота в стадо тибетских антилоп

Николай Цыгикало
2 часа назад
Александр, у меня ощущение, что нету внятной стратегии развития в космической области. Ни выверенных и обоснованных стратегических целей, ни

Впервые в истории космонавтики Россия вывела биоспутник на полярную орбиту

Александр Французов
2 часа назад
Не плохо однако. я минуту не могу хоть и не курю

Фридайвер установил новый мировой рекорд, задержав дыхание почти на полчаса

Александр Французов
2 часа назад
Экология говорят? а утилизация и проч разработки компонентов батареи?

Инфографика: трансформация мирового авторынка за последние шесть лет

Serjo Djachkowski
2 часа назад
https://en.wikipedia.org/wiki/Sea_Dragon_(rocket) https://en.wikipedia.org/wiki/OTRAG

Впервые в истории космонавтики Россия вывела биоспутник на полярную орбиту

Serjo Djachkowski
2 часа назад
Александр, вы правы только когда это дойдёт до руководства, что Starship это не фейерверки и блажь миллиардера а относительно дешёвый способ вывода на

Впервые в истории космонавтики Россия вывела биоспутник на полярную орбиту

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно