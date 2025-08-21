О мероприятии

Малюта Скуратов – самый известный царский опричник. Он поднялся на вершину опричной пирамиды, его стремительный взлет прервала геройская гибель, но в народной памяти он все равно остался душегубом.

Имя Малюты Скуратова неотрывно связано с опричниной. Однако сам Малюта в учреждении опричнины никакого участия не принимал, поскольку происходил из худородного рода. Лишь в ее три последних года он выдвинулся на одну из первых ролей… О том, как это случилось расскажет историк Виктор Дубов.

Расписание Литейный пр., д. 17-19 Санкт-Петербург 15:00 Бесплатно Предварительная регистрация не требуется. Дополнительная информация