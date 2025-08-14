О мероприятии

Участники Московского астрономического клуба предлагают всем желающим присоединиться к наблюдениям лунного затмения, которое произойдет 7 сентября 2025 года с видимость на большей территории России, и в том числе в Москве. Луна полностью погрузится в земную тень и приобретет загадочный бордовый окрас.

Для наблюдения затмения будут использоваться любительские телескопы.

Наблюдения состоятся только при хорошей погоде. При плохой погоде пройдет лекция и трансляция затмения.

Расписание ул. Восточная, д.4, к.1 Москва 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация