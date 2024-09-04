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Лекция
16+
Магнитные материалы в биомедицине

Слушатели узнают про использование магнитных полей в современной медицине.

Библиотека Планетарий 1
13 сентября, 19:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Санкт-Петербург Набережная Обводного канала, 74Б

О мероприятии

Научный сотрудник и преподаватель Университета ИТМО Даниил Кладько во время лекции рассмотрит основы использования магнитных полей для терапии и диагностики, какие возможные варианты, зачем там наночастицы и как это поможет сделать телемедицину доступной; также обсудит основные мифы и заблуждения, связанные с магнитными полями, разоблачит шарлатанов; обсудит новые направления в науке и когда они станут обыденностью.

Расписание
13
Пятница
Сентябрь 2024
Набережная Обводного канала, 74Б Санкт-Петербург
19:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Набережная Обводного канала, 74Б

8 минут назад
Александр Речкин
0
# биология
# медицина
# технологии
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