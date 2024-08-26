О мероприятии

Всем известно, что хлеб есть нельзя. Ну или можно, но не абы какой, а безглютеновый, бездрожжевой, только на закваске, без сахара, без соли, без добавок с индексом Е.

Может ли хлеб быть полезным? Сколько его можно съесть в сутки? Делает ли тостер хлеб более здоровым? Можно ли с заплесневелого хлеба срезать пострадавший участок, а остальное съесть?

Оветы на эти и многие другие вопросы даст врач и научный журналист Алексей Водовозов.

Расписание Москва, ﻿Знаменка 11/11 с1 Москва 19:00 Купить