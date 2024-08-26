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Участники мероприятия узнают, может ли хлеб быть полезным.
О мероприятии
Всем известно, что хлеб есть нельзя. Ну или можно, но не абы какой, а безглютеновый, бездрожжевой, только на закваске, без сахара, без соли, без добавок с индексом Е.
Может ли хлеб быть полезным? Сколько его можно съесть в сутки? Делает ли тостер хлеб более здоровым? Можно ли с заплесневелого хлеба срезать пострадавший участок, а остальное съесть?
Оветы на эти и многие другие вопросы даст врач и научный журналист Алексей Водовозов.
Москва, Знаменка 11/11 с1
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Хочется пить, мыться, поливать теплицу и улетать потом домой? Просто добавь жару! Новая методика, предложенная китайскими учеными, позволит добывать жизненно важную жидкость прямо из лунного грунта, даже если концентрация воды в нем минимальна. Ее эффективность успешно проверили на образцах реголита, которые удалось получить в рамках миссии «Чанъэ-5».
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Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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