Участники мероприятия узнают об эволюции звезд от начала до конца.

О мероприятии

Если вы интересуетесь физикой или астрономией, то наверняка слышали про то, что фотоны, которые мы наблюдаем, путешествовали из ядра Солнца до нас 40 000 лет… О том, что химические элементы рождаются только в звездах, синтез их ядер вызывает высокая температура, а самостоятельно процесс идет только от гелия до железа, а дальше нужен исключительно взрыв сверхновой… Да, и этот взрыв — единственный источник происхождения тяжелых элементов на планетах… Все это НЕПРАВДА!

С одной стороны, популярность таких специфических знаний о мире — хороший знак, даже что-то из физики может быть популярным, а не только из телевизора. И вряд ли научные мифы чей-то злой умысел, скорее неточность в формулировках.

Физик Георгий Тимс исправит неточности в популярных заблуждениях о Солнце и расскажет об эволюции звезд до самого конца — чистого излучения.

Расписание ул. Восточная, д.4, к.1 Москва 19:30 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация