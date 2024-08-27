Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Участники мероприятия узнают об эволюции звезд от начала до конца.
О мероприятии
Если вы интересуетесь физикой или астрономией, то наверняка слышали про то, что фотоны, которые мы наблюдаем, путешествовали из ядра Солнца до нас 40 000 лет… О том, что химические элементы рождаются только в звездах, синтез их ядер вызывает высокая температура, а самостоятельно процесс идет только от гелия до железа, а дальше нужен исключительно взрыв сверхновой… Да, и этот взрыв — единственный источник происхождения тяжелых элементов на планетах… Все это НЕПРАВДА!
С одной стороны, популярность таких специфических знаний о мире — хороший знак, даже что-то из физики может быть популярным, а не только из телевизора. И вряд ли научные мифы чей-то злой умысел, скорее неточность в формулировках.
Физик Георгий Тимс исправит неточности в популярных заблуждениях о Солнце и расскажет об эволюции звезд до самого конца — чистого излучения.
ул. Восточная, д.4, к.1
Митохондрии выталкивают поврежденные участки внутренней мембраны через внешнюю в полость клетки. Уже там, в цитоплазме, другие части клетки перерабатывают поврежденные кристы, и митохондрия может продолжать функционировать нормально. Детальное понимание этого механизма должно помочь в лечении заболеваний, ассоциированных с митохондриальными дисфункциями.
Когда звезда оказывается слишком близко к черной дыре, ее разрывают приливные силы — это называется «событие приливного разрушения». Теоретическое описание таких явлений впервые появилось полвека назад и с тех пор было хорошо проработано. Одна беда: кандидатов в события приливного разрушения мало, а их наблюдаемые характеристики здорово отличаются от предсказанных. Эту проблему решила новая симуляция, проведенная на австралийском суперкомпьютере.
Крупнейшее в Европе мегалитическое сооружение, построенное на юге Испании в IV тысячелетии до нашей эры, возвели с учетом понимания сложных научных концепций, иначе древние строители не смогли бы определить ряд параметров, которые помогли мегалитам не разрушиться еще на этапе их доставки к месту строительства. Авторы нового исследования рассказали, какими знаниями должны были обладать древние инженеры, чтобы построить устойчивую единую структуру из камней массой в десятки тонн.
Когда звезда оказывается слишком близко к черной дыре, ее разрывают приливные силы — это называется «событие приливного разрушения». Теоретическое описание таких явлений впервые появилось полвека назад и с тех пор было хорошо проработано. Одна беда: кандидатов в события приливного разрушения мало, а их наблюдаемые характеристики здорово отличаются от предсказанных. Эту проблему решила новая симуляция, проведенная на австралийском суперкомпьютере.
Священный костер инквизиции, который, как известно, излечивает любые амбиции, — лишь малая часть интернет-мемов, посвященных охоте на ведьм. Они основаны на мифах. Чтобы развеять их и узнать причины, по которым инквизиция вообще взялась за колдунов, сыграл ли в этом какую-то роль знаменитый трактат «Молот ведьм» «брата Генриха» Инститориса из доминиканского ордена, сколько мужчин сожгли на кострах, с помощью чего проводили пытки, действительно ли конфликтующие соседи доносили друг на друга и при чем здесь концепция «общего врага», Naked Science обратился к историку-медиевисту, специалисту по средневековой демонологии и автору книги «Инквизиция, ересь и колдовство. Молот ведьм» Григорию Бакусу.
Хочется пить, мыться, поливать теплицу и улетать потом домой? Просто добавь жару! Новая методика, предложенная китайскими учеными, позволит добывать жизненно важную жидкость прямо из лунного грунта, даже если концентрация воды в нем минимальна. Ее эффективность успешно проверили на образцах реголита, которые удалось получить в рамках миссии «Чанъэ-5».
Предприятия Научного дивизиона госкорпорации «Росатом» и группа строительных компаний «Реформа» заключили договор о сотрудничестве и впервые применили для демонтажа высотных металлических конструкций — кранов-перегружателей — мобильный лазерный комплекс. МЛК, разработанный в стенах одного из институтов «Росатома», не имеет аналогов в стране.
Инсектицидные спреи и аэрозоли, с помощью которых обычно пытаются бороться с тараканами в доме, в большинстве случаев неэффективны и почти полностью бесполезны. Такой неутешительный вывод сделали американские исследователи по итогам лабораторных испытаний, в которых протестировали средства на основе пиретроидов — одной из самых распространенных групп инсектицидов.
Выглядеть хорошо на фото в выпускном альбоме оказывается важно не только потому, что по красивым снимкам позже будет приятнее вспоминать ушедшую юность. Американские ученые недавно выяснили, что наименее привлекательные люди в школьных фотоальбомах прожили меньше своих более симпатичных сверстников.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
«Чтобы летать, нужны мозги». Разговор за жизнь с энтомологом Алексеем Полиловым
Ученые шутят
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии