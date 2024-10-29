О мероприятии

Член Союза кинематографистов Алексей Юрьевич Вахрушев представит авторский опыт антропологического исследования и создания документальных фильмов о коренных малочисленных народах Севера. Герои фильмов — люди тундры и люди моря, одним приходится выпасать огромное оленье стадо, другим — охотиться на морского зверя. Их жизнь — постоянная борьба за выживание и благополучие в тяжелейших погодных условиях Чукотки. Их предки занимались этим сотни лет, они глубоко верят в силу традиций и потому побеждают в этой борьбе.

Будут показаны фрагменты фильмов Алексея Вахрушева «Книга Тундры. Повесть о Вуквукае — маленьком камне» (2011) и ««Книга Моря» (Анимадок, 2018).

Расписание ул. Восточная, д. 4, корп. 1 Москва 13:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация