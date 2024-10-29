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Слушатели узнают о жизни коренных малочисленных народах Севера.
О мероприятии
Член Союза кинематографистов Алексей Юрьевич Вахрушев представит авторский опыт антропологического исследования и создания документальных фильмов о коренных малочисленных народах Севера. Герои фильмов — люди тундры и люди моря, одним приходится выпасать огромное оленье стадо, другим — охотиться на морского зверя. Их жизнь — постоянная борьба за выживание и благополучие в тяжелейших погодных условиях Чукотки. Их предки занимались этим сотни лет, они глубоко верят в силу традиций и потому побеждают в этой борьбе.
Будут показаны фрагменты фильмов Алексея Вахрушева «Книга Тундры. Повесть о Вуквукае — маленьком камне» (2011) и ««Книга Моря» (Анимадок, 2018).
ул. Восточная, д. 4, корп. 1
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В саге о норвежском конунге Сверрире есть эпизод о набеге на замок Сверресборг в Тронхейме в 1197 году. Нападавшие разграбили и сожгли все строения внутри, и видимо, чтобы отравить воду, сбросили в колодец мертвое тело, завалив его валунами. Останки несчастного обнаружили в 1938 году во время археологических раскопок. Сейчас генетики извлекли его ДНК и выяснили происхождение, косвенно подтвердив события, описанные более восьми столетий назад.
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