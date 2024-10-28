Север и Арктика: кто и как там живет и зачем это изучать?

О мероприятии

Северные территории всегда привлекали самых разных людей: торговцев и путешественников, миссионеров и завоевателей, промышленников и ученых. В последние десятилетия интерес ко всему северному и арктическому стал особенно заметным и по-настоящему глобальным. При этом в массовой культуре и бытовых представлениях Север нередко сохраняет образ пустого, необжитого пространства, населяют которое только малочисленные коренные народы. Социальные науки о Севере и Арктике показывают, что такой взгляд ошибочен. Слушатели узнают, как изучают современные северные сообщества, в чем актуальность таких исследований и почему невозможно раз и навсегда правильно определить северные и арктические границы и зафиксировать, кто внутри них по-настоящему коренной.

Расписание Николоямская ул., д. 1 Москва 14:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация