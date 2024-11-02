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Лекция
16+
Загадка происхождения черепах

Слушатели узнают о проблеме происхождения черепах.

Центр «Архэ»
8 ноября, 19:30 Идет 2 ч
500 Стоимость
Санкт-Петербург набережная реки Фонтанки, д. 15

О мероприятии

Кандидат биологических наук, заместитель директора Зоологического института РАН Игорь Данилов расскажет о проблеме происхождения черепах и их положения в системе рептилий; об основных претендентах на роль черепашьих предков, и о том, почему вопрос этот все еще далек от разрешения.

Расписание
8
Пятница
Ноябрь 2024
набережная реки Фонтанки, д. 15 Санкт-Петербург
19:30
Купить
Адрес

набережная реки Фонтанки, д. 15

21 минута назад
Александр Речкин
1
# биология
# Палеонтология
# черепахи
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