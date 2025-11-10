О мероприятии

Одно из первых имен, которое возникает в сознании во время разговора об истории Китая, — это Конфуций. Но насколько наши знания о нем правдивы? Как он придумал свое учение, действительно ли оно было столь популярно в древности? И какие факты из его биографии реальны, а какие выдуманы? Ответы на эти и многие другие вопросы даст кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Отдела литератур стран Азии и Африки Института мировой литературы им. М. А. Горького РАН Марк Ульянов.

Расписание ул. Моховая, 6, 8 Москва 18:30 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.