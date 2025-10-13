Уведомления
Слушатели познакомятся с властелином морей — синим китом, самым большим существом на Земле — и королем скорости, гепардом.
О мероприятии
Часто можно услышать, что лев — царь зверей. На самом деле многих можно назвать королями. И у каждого животного есть свои суперспособности, которые делают его «королем» в своей стихии или в чем-то конкретном.
Популяризатор науки Анвар Ахметзянов расскажет, кто из обитателей нашей планеты является настоящим рекордсменом в разных «номинациях». Слушатели познакомятся с властелином морей — синим китом, самым большим существом на Земле — и королем скорости, гепардом.
Лектор расскажет, почему паучий шелк прочнее стали, и вспомнит динозавров, которые миллионы лет назад были безраздельными хозяевами суши. Слушатели узнают, что у каждого, даже самого маленького существа, есть своя корона.
Малый Знаменский пер., 11/11
