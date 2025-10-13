  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
Лекция
16+
Животные-короли

Слушатели познакомятся с властелином морей — синим китом, самым большим существом на Земле — и королем скорости, гепардом.

Medio Modo
14 ноября, 19:00 Идет 2 ч
1100 Стоимость
Москва Малый Знаменский пер., 11/11﻿

О мероприятии

Часто можно услышать, что лев — царь зверей. На самом деле многих можно назвать королями. И у каждого животного есть свои суперспособности, которые делают его «королем» в своей стихии или в чем-то конкретном.

Популяризатор науки Анвар Ахметзянов расскажет, кто из обитателей нашей планеты является настоящим рекордсменом в разных «номинациях». Слушатели познакомятся с властелином морей — синим китом, самым большим существом на Земле — и королем скорости, гепардом.

Лектор расскажет, почему паучий шелк прочнее стали, и вспомнит динозавров, которые миллионы лет назад были безраздельными хозяевами суши. Слушатели узнают, что у каждого, даже самого маленького существа, есть своя корона.

Расписание
14
Пятница
Ноябрь 2025
Малый Знаменский пер., 11/11﻿ Москва
19:00
Купить
Адрес

Малый Знаменский пер., 11/11﻿

13 октября, 13:54
Александр Речкин
1
# биология
# динозавры
# животные
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
13 октября, 11:10
Илья Гриднев

Движение жидкости в мозге предложили считать основой сознания

Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.

Биология
# мозг
# сознание
# электромагнитное поле
13 октября, 12:49
Мария Азарова

Нобелевскую премию по экономике — 2025 присудили за объяснение инновационного экономического роста

Нобелевский комитет при Шведской королевской академии наук объявил, кого в 2025 году посчитали достойным премии по экономическим наукам.

Медиа
# Нобелевская премия
# Нобелевская премия по экономике
13 октября, 12:45
Игорь Байдов

Сыворотка на основе растительных экстрактов ускорила рост волос за несколько недель

Ежедневное использование сыворотки с экстрактом тропического растения всего за восемь недель увеличило густоту и толщину волос у испытуемых. Международная группа исследователей проверила эффективность нового состава, объединившего, помимо экстракта растения, кофеин и белки, стимулирующие клеточный рост, и осталась довольна результатом.

Медицина
# волосы
# здоровье
# Облысение
10 октября, 11:23
МГППУ

Психологи показали разный взгляд на мир у добрых и хитрых людей

Креативность чаще всего ассоциируется с творчеством и искусством. Однако не всегда креатив направлен на благо. Например, схемы мошенников тоже можно назвать креативными, хотя они служат обману и личной выгоде. Такое «творчество» называют антисоциальным. К нему также относятся склонность ко лжи, оригинальной мести, злобным шуткам и розыгрышам, мошенничеству, дезинформации, политическим манипуляциям, слухам и домыслам. Психологи МГППУ рассмотрели особенности восприятия и понимания информации у людей с высокой антисоциальной креативностью и сравнили с характеристиками тех, кто обладает положительными чертами личности, в частности чертами Светлой триады — согласия, прощения и доброжелательности.

МГППУ
# добро
# манипуляторы
# манипуляции
# Психология
# темная триада
6 октября, 14:35
Юлия Трепалина

Диетологи предупредили о негативном эффекте из-за приема витамина D2

Многие принимают добавки с витамином D для поддержания здоровья костей и укрепления иммунитета. Однако исследование недавно показало, что употребление одной из форм — эргокальциферола (D2) — может быть неэффективным для устранения дефицита этого витамина.

Медицина
# авитаминоз
# биодобавки
# витамин D
# витамины
# холекальциферол
# эргокальциферол
10 октября, 15:55
Игорь Байдов

Ученые обнаружили еще одну причину, по которой голые землекопы живут так долго

Голые землекопы живут почти 40 лет — невероятный срок для грызуна размером с мышь. Недавнее открытие китайских ученых показало, что долголетие этим животным обеспечивает необычная версия одного белка, который не просто защищает организм, а буквально чинит его изнутри — ускоряет восстановление ДНК. Новые данные могут помочь продлить и человеческую жизнь.

Биология
# голые землекопы
# ДНК
# долголетие
# животные
# продолжительность жизни
20 сентября, 08:52
Александр Березин

Российский спутник «Бион-М» благополучно вернулся на Землю: среди пассажиров есть потери

Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.

Космонавтика
# биология
# биоспутник
# космос
# Россия
26 сентября, 11:41
ИИМК РАН

В Костенках обнаружили украшения и предметы, не имеющие аналогов в мире

Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.

ИИМК РАН
# бивни
# клыки
# костенки
# мамонты
# украшения
29 сентября, 15:09
Адель Романова

Третий межзвездный объект при наличии комы и хвоста не повел себя как комета

Обычно выбрасываемое кометой вещество придает ей заметное ускорение. Как выяснилось, с третьим известным науке межзвездным объектом 3I/ATLAS этого практически не происходит, хотя у него есть и кома, и хвост. Астрофизики сейчас пытаются найти этому объяснение.

Астрономия
# кометы
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Российские ученые научились прогнозировать просадку грунта с точностью 99%

    13 октября, 12:55

  2. Нобелевскую премию по экономике — 2025 присудили за объяснение инновационного экономического роста

    13 октября, 12:49

  3. Сыворотка на основе растительных экстрактов ускорила рост волос за несколько недель

    13 октября, 12:45

  4. Движение жидкости в мозге предложили считать основой сознания

    13 октября, 11:10
Выбор редакции

Становление: как советская атомная отрасль смогла то, что у других не вышло

9 октября, 18:00

Последние комментарии

Ник Внуков
10 минут назад
Николай, девять "сопел" даже непонятно атмосферных или вакуумных, действительно сразу "в глаза бросаются" . А космодромов теперь в Китае

В Китае построили первый завод по сборке и повторному использованию ракет

Mikhail Khramov
12 минут назад
А то, что давление на Марсе в 160 раз меньше земного учли? Это ж почти в вакууме ветряки ставить.

В России представили марсоход, работающий на энергии ветра

Alexander Nazarov
18 минут назад
Greg, нужна книга "Лёгкий способ бросить жену"! 😎

Бросить курить по-научному: методы, которые действительно работают

Juris Sulcs
31 минута назад
Крым - это Украина.

Инфографика: в каких странах Европы больше любят кошек

Вася
31 минута назад
"нечистые" больше для греков, у них всего 13%

Инфографика: в каких странах Европы больше любят кошек

Егор Соловец
42 минуты назад
Pavel, у них через Коран и хадисы внедрено враждебное отношение к животным. Где собаки, там и кошки - все они "нечистые". Психологически это трудно

Инфографика: в каких странах Европы больше любят кошек

Егор Соловец
44 минуты назад
Юлия, как одно мешает другому?

Инфографика: в каких странах Европы больше любят кошек

Егор Соловец
46 минут назад
Сергей, действительно, лучше бы пустили деньги на более полезные вещи, например, на восстановление сектора Газа или на социальную поддержку

Инфографика: в каких странах Европы больше любят кошек

Александр Черных
48 минут назад
Россия развивает геологоразведку?? Правильнее сказать пользуется тем что не успели разрушить после СССР.

Золотая жила редкоземельных металлов: 10 стран, контролирующих ключевые ресурсы

Nikita Ivko
52 минуты назад
Вряд ли эта теория будет состоятельной, мы и так окружены ЭМ-полями, и нет никакой корреляции между ними и сознанием. Если эта теория окажется

Движение жидкости в мозге предложили считать основой сознания

Maksim
1 час назад
Больше всего кошек любят в Швейцарии, особенно на Рождественском столе

Инфографика: в каких странах Европы больше любят кошек

Фима Собак
1 час назад
Konstantin, не там денацификацию проводят, ой не там.

Инфографика: в каких странах Европы больше любят кошек

Александр Кан
2 часа назад
а "Уж мы их душили-душили, душили-душили" и т.д. Рассказ "Собачье сердце"

Инфографика: в каких странах Европы больше любят кошек

Бек Касенов
2 часа назад
А ведь уже советуют убрать перед сном мобильные телефоны подальше от себя. Посмотрим, что покажут дальнейшие исследования

Движение жидкости в мозге предложили считать основой сознания

Олег Дяго
2 часа назад
Imran, Украина в жопе.

Золотая жила редкоземельных металлов: 10 стран, контролирующих ключевые ресурсы

Anna phantom
2 часа назад
Jamal, вы серьезно? Турция в лидерах по жестокому обращению с кошками

Инфографика: в каких странах Европы больше любят кошек

Андрей Тутин
2 часа назад
Александр, вот посадят с людьми - поговорим, и да, платформа таки подготовленная площадка

В США предложили выиграть лунную гонку за счет замены SpaceX на другого игрока

Sam Dowson
3 часа назад
Иван, не между делом, а "до кучи". И да, звучит так, что перспективная ракета именно БОЛЬШЕ минитмена. Как и было ранее логично заявлено: затолкать её

Мощь апокалипсиса: самые разрушительные ядерные ракеты мира

Сказочный Житель
3 часа назад
Россиянам толк то от этих металлов))) тут от газа нефти них&я..

Золотая жила редкоземельных металлов: 10 стран, контролирующих ключевые ресурсы

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно