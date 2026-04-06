Слушатели узнают, что такое генеративный дизайн и как нейросети «выращивают» детали ракет.

О мероприятии

Искусственный интеллект изменил практически каждую часть космической отрасли. Без него ракеты уровня SpaceX просто не могли бы появиться. Выпускник МФТИ Егор Рудометкин расскажет, какие проблемы космонавтики ИИ решает уже сегодня.

Лектор расскажет, что такое генеративный дизайн и как нейросети «выращивают» детали ракет: теперь они выглядят как кости пришельцев, весят в два раза меньше, а держат нагрузку в разы лучше. Выяснит, почему марсоходам больше не нужен «водитель» с Земли и как ИИ-агенты на МКС спасают жизни экипажа, когда связь прерывается. Разберет, как обучить нейросеть искать экзопланеты в терабайтах данных быстрее, чем это сделает целый институт астрофизиков. И напоследок, обсудит, какие навыки нужно развивать, чтобы сделать успешную карьеру специалиста, решающего проблемы космического масштаба при помощи ИИ.

Расписание Проспект Мира, дом 119, строение 34 Москва 14:50 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.