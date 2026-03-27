Слушатели узнают, как текстильная химия и материаловедение в буквальном смысле сшивали историю космонавтики — от первого полета Белки и Стрелки до марсианских программ.

Из чего сшит космос – синтетические ткани и композиты на орбите

Скафандр — это не просто белый костюм, а целая инженерная система с множеством слоев синтетических тканей и пленок, каждый из которых решает свою задачу. Но как человечество пришло к этим материалам?

Доцент кафедры наноструктурных, волокнистых и композиционных материалов им. А.И. Меоса СПбГУПТД Дарья Петрова расскажет про весь путь — от бакелита и нейлона 1940-х, через кевлар и стеклоткани, до углерод-углеродных композитов в современных космических аппаратах. Слушатели узнают, как каждое десятилетие освоения космоса ставило перед инженерами новые задачи — и какие полимеры и композиты становились ответом. А также смогут в прямом смысле прикоснуться к некоторым удивительным материалам, созданным для авиакосмической отрасли.

Набережная Обводного канала, 74Б Санкт-Петербург 15:30 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.