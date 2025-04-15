Слушатели узнают о полярных сияниях, затмениях и звездопадах.

О мероприятии

У каждого небесного тела, звезды, астероида или планеты — свое небо. У Земли — свое, особенное. Люди живут под ним и могут наблюдать необыкновенные небесные представления. Главными режиссерами и актерами, которых являются Солнце, Луна, кометы, планеты и звезды.

О самых ярких и впечатляющих небесных спектаклях — полярных сияниях, затмениях, звездопадах и пойдет речь на лекции профессионального астронома Людмилы Кошман.

Расписание ул. Старая Басманная, д. 12, стр. 2 Москва 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация