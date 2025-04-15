О мероприятии

Все, что известно о рентгенологии наверняка пронизано предубеждениями и страхами. А между прочим радиация и ионизирующие излучения — самые изученные поражающие факторы на Земле.

Врач рентгенолог Городского противотуберкулезного диспансера Санкт-Петербурга Максим Михайлов проведет экскурсию, начнет с открытия рентгеновских лучей и сопутствующих открытий, и закончит рассказами о последних достижениях современных методов фМРТ и других.

Расписание Малый Знаменский пер., д. 11/11 Москва 19:00 Купить