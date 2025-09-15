Уведомления
Слушатели узнают, как кошки побывали в космосе.
О мероприятии
Многие хорошо знают, что до человека орбиту покоряли собаки. А что насчет кошек? Бывали ли эти своенравные четвероногие создания в космосе? Оказывается, да, но только один раз. Ведущий экскурсовод Центра «Космонавтика и авиация» и большой любитель котиков Анастасия Стебалина расскажут о подробностях полета четвероногой француженки Фелисетт, покажет связанные с кошками созвездия и небесные тела, а также коснется темы кошек в космической научной фантастике.
просп. Мира, 119, стр. 333
