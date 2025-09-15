По данным на июль 2025 года, в России зафиксирован один из самых высоких показателей распространенности мигрени — 20,8%, число таких пациентов приближается к 30 миллионам человек. Ученые Пермского Политеха объяснили, из-за чего наступает мигрень, и кто ей наиболее подвержен, чем она отличается от обычной головной боли и что такое «мигрень выходного дня», а также сколько приступов в месяц считаются нормой и как гимнастика для глаз, и диета помогут их предотвратить.