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Пользователи Google Maps обнаружили гигантский «дверной проем» на снимках Антарктиды

Сторонники теории заговора заявили, что обнаружили в Антарктиде некий гигантский «дверной проем» к юго-востоку от японской станции Сева.

Гигантский «дверной проем» в Антарктиде / © Google Maps

Новость вызвала поток шуток от пользователи Сети. Комментаторы предположили, что эта находка — дом отдыха снежного человека или разбившийся звездолет.

Но есть и более разумное объяснение: исследователи считают, что на снимке всего лишь кусок льда, отбрасывающий тень.

Гигантский «дверной проем» в Антарктиде с координатами / © Google Maps

Используя Google Maps, специалисты показали, что северо-западнее «дверного проема» можно увидеть несколько других кусков льда с похожими тенями вокруг них.

Аналогичные куски льда / © Google Maps