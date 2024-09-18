  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
19 минут назад
Рейтинг: +918
Посты: 1775

Американские чиновники решили оштрафовать SpaceX за поспешные пуски ракет

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) собирается оштрафовать SpaceX более чем на 630 000 долларов за несоблюдение правил во время двух запусков ракет, выполненных в прошлом году.

Сообщество
# FAA
# SpaceX
# запуски ракет
# космос
Ракета Falcon 9 компании SpaceX отправляется в космос с индонезийским спутником связи на борту / © SpaceX
Ракета Falcon 9 компании SpaceX отправляется в космос с индонезийским спутником связи на борту / © SpaceX

Речь идет о двух случаях: в июне и июле 2023 года. Первый — запуск индонезийского спутника связи с помощью ракеты Falcon 9 18 июня 2023-го. Тогда SpaceX добавила новый пункт контроля за пуском в один из своих ангаров на мысе Канаверал (штат Флорида) и отказалась от двухчасового отчета о готовности.

В другой раз, во время запуска телекоммуникационного спутника Jupiter 3, который вывели на орбиту с помощью ракеты Falcon Heavy 28 июля 2023 года, SpaceX использовала неутвержденный резервуар для ракетного топлива. FAA не успело его одобрить.

Теперь у компании Илона Маска есть 30 дней, чтобы ответить на претензии Федерального управления гражданской авиации США.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
18 Сен
Бесплатно
Будущее человеческой природы
Библиотека 180 им. Н. Ф. Федорова
Москва
Лекция
18 Сен
600
Американоидная раса
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
18 Сен
400
Астероиды. Начало истории
Санкт-Петербургский Планетарий
Санкт-Петербург
Лекция
18 Сен
Бесплатно
Осенняя хандра и как с ней бороться
ВДНХ
Москва
Лекция
19 Сен
Бесплатно
Эволюция цифровой техники: от счетов до суперкомпьютеров
Политехнический музей
Москва
Лекция
19 Сен
200
В тени динозавров: разнообразие мезозойских млекопитающих России
Зоологический музей РАН
Санкт-Петербург
Лекция
19 Сен
Бесплатно
Античные сады. Великая Греция и Рим
Русское географическое общество
Санкт-Петербург
Лекция
19 Сен
Бесплатно
Ассирийская империя: возникновение и распад
Российская государственная библиотека
Москва
Лекция
19 Сен
Бесплатно
Личности и отклонения
Нейрокампус
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 12:07
Unitsky String Technologies Inc.

Белорусские инженеры разработали проект дублера Северного Морского пути

Инженеры из Беларуси разработали альтернативный маршрут для более быстрой, безопасной и доступной перевозки грузов по сравнению с использованием Северного Морского пути (СМП). Проект предусматривает организацию высокоскоростных грузопассажирских перевозок, в том числе транзитных, что станет альтернативой другим видам транспорта, в первую очередь, авиации, за счет высокой скорости передвижения и уровня комфорта.

Unitsky String Technologies Inc.
# грузоперевозки
# дублер
# маршрут
# северный морской путь
# струнные технологии
# струнный транспорт
# юнимобиль
Позавчера, 20:03
Любовь

Марсианских «пауков» впервые воссоздали в лаборатории

Исследовательская группа из NASA выяснила, как на поверхности Красной планеты образуются маленькие темные объекты в форме пауков. Новаторский эксперимент, проведенный в лабораторных условиях, позволил воссоздать процессы, которые наблюдаются на поверхности Марса в зимние и весенние месяцы.

Астрономия
# астрофизика
# красная планета
# марс
# поверхность марса
9 часов назад
Андрей

Ботаник вырастил исчезающие деревья с помощью зеркал

Американский ботаник на Марианских островах придумал, как спасти популяцию вымирающих бобовых деревьев. Их молодняк гибнет в тени лесного полога спустя несколько недель после прорастания. Исследователь провел опыт, разложив вокруг молодых деревьев зеркала и оставив их на несколько месяцев. Обработанные таким образом сеянцы оказались выше и втрое чаще выживали.

Биология
# бобовые
# выращивание
# деревья
# зеркало
# исчезающие виды
# растения
Вчера, 12:07
Unitsky String Technologies Inc.

Белорусские инженеры разработали проект дублера Северного Морского пути

Инженеры из Беларуси разработали альтернативный маршрут для более быстрой, безопасной и доступной перевозки грузов по сравнению с использованием Северного Морского пути (СМП). Проект предусматривает организацию высокоскоростных грузопассажирских перевозок, в том числе транзитных, что станет альтернативой другим видам транспорта, в первую очередь, авиации, за счет высокой скорости передвижения и уровня комфорта.

Unitsky String Technologies Inc.
# грузоперевозки
# дублер
# маршрут
# северный морской путь
# струнные технологии
# струнный транспорт
# юнимобиль
Позавчера, 20:03
Любовь

Марсианских «пауков» впервые воссоздали в лаборатории

Исследовательская группа из NASA выяснила, как на поверхности Красной планеты образуются маленькие темные объекты в форме пауков. Новаторский эксперимент, проведенный в лабораторных условиях, позволил воссоздать процессы, которые наблюдаются на поверхности Марса в зимние и весенние месяцы.

Астрономия
# астрофизика
# красная планета
# марс
# поверхность марса
13 сентября
Полина Меньшова

Психологи определили, в какой момент прекращаются романтические отношения

Удовлетворенность отношениями снижается все время, пока они длятся. Однако у пар, которые остаются вместе на всю жизнь, и у тех, кто в конечном счете расстается, это происходит с разной скоростью. Ученые из Германии описали «жизненный цикл» разных романтических отношений, а также вычислили пороговое значение удовлетворенности, при достижении которого пара с большой вероятностью распадется.

Психология
# влюбленные
# расставание
# романтические отношения
# удовлетворенность отношениями
2 сентября
Татьяна

Геологи объяснили, как образуются залежи золотых самородков

Месторождения самородного золота приурочены главным образом к кварцевым жилам. Считается, что оно осаждается из горячих магматических растворов, внедряющихся по трещинам в горных породах. Однако образование крупных скоплений золота представляет собой минералогическую загадку. Австралийские ученые предположили, что дело — в пьезоэлектрических свойствах кварца, которые под действием частых землетрясений способствуют образованию больших скоплений драгоценного металла.

Геология
# Австралия
# Золото
# кварц
# пьезоэлектричество
# самородки
4 сентября
Алиса Гаджиева

Археологи нашли могилу волшебника Мерлина

На юге Шотландии расположена деревня, издавна связанная с легендой о Мерлине — великом волшебнике, наставнике короля Артура. Ранее эта история, как и многие другие части артуровского цикла, не имела никаких археологических подтверждений — только крайне запутанные упоминания в древних манускриптах. Теперь ситуация изменилась.

История
# археология
# Британия
# король Артур
# погребение
# средневековье
# Средние века
# темные века
11 сентября
Андрей

Спутниковые снимки показали, что почти вся Антарктида покрыта дюнами

Французские исследователи проанализировали тысячи спутниковых снимков поверхности Антарктиды и выяснили, что почти весь континент покрывают продольные дюны — такой рельеф часто встречается на спутнике Сатурна Титане. Ученые также узнали, какие ветры формируют антарктические дюны, и нашли противоречие, раскрывающее детали климата на континенте.

Геология
# антарктида
# ветер
# дюны
# пустыня
# рельеф
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Samara Aerospace испытает «машущий крыльями» спутник

    1 час назад

  2. Детские травмы подорвали здоровье женщин сильнее, чем мужчин

    3 часа назад

  3. Развитие депрессии предсказали по речи

    3 часа назад

  4. Пермские ученые придумали, как предотвратить негативные последствия ремонта скважин

    3 часа назад
Выбор редакции

Разрезать на расстоянии: как работают современные лазерные технологии

15 сентября

Последние комментарии

Евгений Луковцев
3 часа назад
Картинки от нейросети теперь будут всегда побеждать ))

Объявлены победители конкурса «Фотограф океана 2024 года»Объявлены победители конкурса «Фотограф океана 2024 года»

Василий Парфенов
4 часа назад
Иван, ну он только звонить же не может))) Полностью никто не блокировал))) (хотя в случае с китайцами канеш ситуация ближе к гипотетической полной

Есть ли возможность у производителя дистанционно заблокировать доступ к смартфону? Если да, то как?Есть ли возможность у производителя дистанционно заблокировать доступ к смартфону? Если да, то как?

Владислав Светайло
4 часа назад
Shelove517, но ведь в статье написано - "объяснила".

Ранняя темная энергия объяснила количество древних галактик во ВселеннойРанняя темная энергия объяснила количество древних галактик во Вселенной

Nikita Sharkbite
4 часа назад
7. Сети от акул как раз неэффективно. Их с 1930х годов ставят в Австралии, и это страна номер 1 по их количеству в мире, около 900 км пляжей в них. При этом

Гибель российского туриста от акулы: почему такое будет случаться все чаще?Гибель российского туриста от акулы: почему такое будет случаться все чаще?

Наталья Самсонова
4 часа назад
Велик, согласна, что по Северу это бессмысленно. Второй вариант лучше. На порт Магадан надо соединить с железукой, а там Якктская магистраль только

Белорусские инженеры разработали проект дублера Северного Морского путиБелорусские инженеры разработали проект дублера Северного Морского пути

Сергей
4 часа назад
Что бы быть в форме и с норм.здоровьем, нужны физ нагрузки во время полета. Сколько надо везти с собой воды, для индивидуальных нужд и т.д.. какая

Новый звездолет Илона Маска — изнутри и снаружиНовый звездолет Илона Маска — изнутри и снаружи

Nikita Sharkbite
4 часа назад
5. Далее, про заход больших белых акул в Черное море, вы много внимания уделяете температурный аспекту. Но игнорирует многие другие факторы,

Гибель российского туриста от акулы: почему такое будет случаться все чаще?Гибель российского туриста от акулы: почему такое будет случаться все чаще?

Nikita Sharkbite
4 часа назад
Здравствуйте, меня зовут Никита Корнилов, я сам шаркдайвер, работаю на Мальдивах и как раз ныряю с тигровыми акулами, и также биолог по

Гибель российского туриста от акулы: почему такое будет случаться все чаще?Гибель российского туриста от акулы: почему такое будет случаться все чаще?

Dead Noob
5 часов назад
А можно ненадо эту гадость инопланетную тут разводить?

Марсианских «пауков» впервые воссоздали в лабораторииМарсианских «пауков» впервые воссоздали в лаборатории

Дмитрий Kuрueнко
6 часов назад
Давайте уже космический лифт, чего уж мелочиться

Белорусские инженеры разработали проект дублера Северного Морского путиБелорусские инженеры разработали проект дублера Северного Морского пути

7 часов назад
Красота!

Спутник запечатлел редкое природное явление над Новой ЗеландиейСпутник запечатлел редкое природное явление над Новой Зеландией

Александр Михайлов
7 часов назад
Идея 40-х годов. Автор романа и проекта Казанцев в своём романе "Арктический мост" повествует о строительстве подводного тунеля между СССР и США

Белорусские инженеры разработали проект дублера Северного Морского путиБелорусские инженеры разработали проект дублера Северного Морского пути

Shelove517
8 часов назад
Vladimir, с этого дня питаешься только духовной пищей.

Ранняя темная энергия объяснила количество древних галактик во ВселеннойРанняя темная энергия объяснила количество древних галактик во Вселенной

Shelove517
8 часов назад
Владислав, это не объяснение, а способ обозначить проблему.

Ранняя темная энергия объяснила количество древних галактик во ВселеннойРанняя темная энергия объяснила количество древних галактик во Вселенной

Григорий Макеев
9 часов назад
За статью - спасибо, очень интересная. Думаю, что исследование именно таких событий, как расселение людей по островам, способно отделить фактор

Охотники-собиратели истребили карликовую мегафауну на Кипре менее чем за тысячу летОхотники-собиратели истребили карликовую мегафауну на Кипре менее чем за тысячу лет

Владимир Никитенко
9 часов назад
"Белорусские инженеры" это, наверное, близкие рдственники "британских ученых", кто знает? Если это так, то скоро появится проект, вполне

Белорусские инженеры разработали проект дублера Северного Морского путиБелорусские инженеры разработали проект дублера Северного Морского пути

1 2
14 часов назад
Да не в экваториальной плоскости они были, а в плоскости эклиптики, образовались из астероида. Это хорошо стыкуется с разбросом кратеров в +/- 30°. А у

В прошлом у Земли, вероятно, были кольца, как у СатурнаВ прошлом у Земли, вероятно, были кольца, как у Сатурна

Александр Андросов
16 часов назад
Велик, ни дорога, ни заливка бетона не нужны. Сваи надо использовать готовые. А ставить их в грунт будет путепроводостроительный комплекс. Китайцы

Белорусские инженеры разработали проект дублера Северного Морского путиБелорусские инженеры разработали проект дублера Северного Морского пути

Иван Колупаев
16 часов назад
Очень уж репутация у конторы Юницкого интересная, а такая активность в галактическом масштабе слегка завораживает. Не придется ли Москву

Белорусские инженеры разработали проект дублера Северного Морского путиБелорусские инженеры разработали проект дублера Северного Морского пути

Deniz
16 часов назад
Велик, если забивка свай зимой будет идти , зачем дорога из гравия ? Снег надо чистить , это да. Что там исследовать такого инженерного ? Плотность

Белорусские инженеры разработали проект дублера Северного Морского путиБелорусские инженеры разработали проект дублера Северного Морского пути

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно