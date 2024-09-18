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Американские чиновники решили оштрафовать SpaceX за поспешные пуски ракет

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) собирается оштрафовать SpaceX более чем на 630 000 долларов за несоблюдение правил во время двух запусков ракет, выполненных в прошлом году.

Ракета Falcon 9 компании SpaceX отправляется в космос с индонезийским спутником связи на борту / © SpaceX

Речь идет о двух случаях: в июне и июле 2023 года. Первый — запуск индонезийского спутника связи с помощью ракеты Falcon 9 18 июня 2023-го. Тогда SpaceX добавила новый пункт контроля за пуском в один из своих ангаров на мысе Канаверал (штат Флорида) и отказалась от двухчасового отчета о готовности.

В другой раз, во время запуска телекоммуникационного спутника Jupiter 3, который вывели на орбиту с помощью ракеты Falcon Heavy 28 июля 2023 года, SpaceX использовала неутвержденный резервуар для ракетного топлива. FAA не успело его одобрить.

Теперь у компании Илона Маска есть 30 дней, чтобы ответить на претензии Федерального управления гражданской авиации США.