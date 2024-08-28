Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

NASA построит для ракеты SLS самую дорогую башню в истории

Согласно новому отчету Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США, оценочная стоимость башни, высота которой немного превышает длину американского футбольного поля, составляет 2,7 миллиарда долларов. Это почти в два раза больше суммы, потраченной на строительство высочайшего здания в мире — «Бурдж-Халифа» в Дубае.

Space Launch System (SLS, Система космических запусков) — американская двухступенчатая сверхтяжелая ракета-носитель / © Wikimedia, Kim Shiflett

Увеличение стоимости вызывает удивление, ведь всего пять лет назад NASA заключило контракт с инженерной фирмой Bechtel на строительство и поставку второй мобильной пусковой установки (ML-2) за 383 миллиона долларов, со сроком завершения работ в марте 2023 года.

Однако этот срок давно истек, а Bechtel едва начала производство металлоконструкций.

Основа новой Мобильной пусковой установки ML-2 / © NASA Основа новой Мобильной пусковой установки ML-2 / © NASA Основа новой Мобильной пусковой установки ML-2 / © NASA Основа новой Мобильной пусковой установки ML-2 / © NASA Основа новой Мобильной пусковой установки ML-2 / © NASA Основа новой Мобильной пусковой установки ML-2 / © NASA

По оценке самого NASA, стоимость проекта башни равнялась 1,8 миллиарда долларов, а работы должны были завершиться в сентябре 2027 года. Но новый отчет, опубликованный в понедельник, указывает на то, что эта оценка, скорее всего, устарела.

«Согласно нашему анализу, стоимость может быть еще выше из-за значительного объема еще не выполненных строительных работ», — говорится в документе, подписанном заместителем генерального инспектора Джорджем А. Скоттом.

Напомним, что космическое агентство США заказало строительство стартовой башни по прямому указанию конгресса и для поддержки улучшенной версии ракеты SLS — Block 1B. Она сочетает существующую основную ступень ракеты с более крупной и мощной второй ступенью, известной как Exploration Upper Stage, разработкой которой занимается компания Boeing.

© NASA

NASA планирует задействовать эту улучшенную версию SLS начиная с миссии Artemis IV, цель которой — доставка как пилотируемого корабля Orion, так и элемента окололунной станции Gateway на орбиту вокруг естественного спутника Земли. Впоследствии в рамках этой миссии возможна вторая пилотируемая высадка на лунную поверхность по программе Artemis.

Планируемая дата запуска Artemis IV — 2028 год, но новый отчет подтверждает распространенное мнение, что эти сроки маловероятны.