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NASA построит для ракеты SLS самую дорогую башню в истории
Согласно новому отчету Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США, оценочная стоимость башни, высота которой немного превышает длину американского футбольного поля, составляет 2,7 миллиарда долларов. Это почти в два раза больше суммы, потраченной на строительство высочайшего здания в мире — «Бурдж-Халифа» в Дубае.
Увеличение стоимости вызывает удивление, ведь всего пять лет назад NASA заключило контракт с инженерной фирмой Bechtel на строительство и поставку второй мобильной пусковой установки (ML-2) за 383 миллиона долларов, со сроком завершения работ в марте 2023 года.
Однако этот срок давно истек, а Bechtel едва начала производство металлоконструкций.
По оценке самого NASA, стоимость проекта башни равнялась 1,8 миллиарда долларов, а работы должны были завершиться в сентябре 2027 года. Но новый отчет, опубликованный в понедельник, указывает на то, что эта оценка, скорее всего, устарела.
«Согласно нашему анализу, стоимость может быть еще выше из-за значительного объема еще не выполненных строительных работ», — говорится в документе, подписанном заместителем генерального инспектора Джорджем А. Скоттом.
Напомним, что космическое агентство США заказало строительство стартовой башни по прямому указанию конгресса и для поддержки улучшенной версии ракеты SLS — Block 1B. Она сочетает существующую основную ступень ракеты с более крупной и мощной второй ступенью, известной как Exploration Upper Stage, разработкой которой занимается компания Boeing.
NASA планирует задействовать эту улучшенную версию SLS начиная с миссии Artemis IV, цель которой — доставка как пилотируемого корабля Orion, так и элемента окололунной станции Gateway на орбиту вокруг естественного спутника Земли. Впоследствии в рамках этой миссии возможна вторая пилотируемая высадка на лунную поверхность по программе Artemis.
Планируемая дата запуска Artemis IV — 2028 год, но новый отчет подтверждает распространенное мнение, что эти сроки маловероятны.
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