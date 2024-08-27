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«Мы ненавидим SpaceX»: в Boeing заявили об унижении из-за неспособности вернуть экипаж Starliner

Сотрудники американской корпорации Boeing рассказали СМИ, что чувствуют себя опозоренными после решения NASA поручить SpaceX возвращение на Землю двух астронавтов, застрявших на Международной космической станции из-за проблем с кораблем Starliner.

Корабль Starliner, пристыкованный к Международной космической станции / © NASA

Один из сотрудников Boeing на условиях анонимности заявил изданию The New York Post, что решение Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США стало очередным ударом по корпорации, которая и так страдает после истории с поломками пассажирских самолетов.

«В последнее время было у нас было так много неудач, мы словно под микроскопом. Теперь все стало в 100 раз хуже. <…> Мы ненавидим SpaceX. Мы все время говорим о ней гадости, а теперь она нас спасает. Мне стыдно, я в ужасе», — констатировал собеседник СМИ.

Астронавты Сунита Уильямс и Бутч Уилмор прибыли на МКС в начале июня. Они должны были пробыть на орбите неделю, но из-за технических проблем с кораблем Boeing Starliner миссия затянулась. После того как Boeing не предложила приемлемых и безопасных, с точки зрения NASA, вариантов вернуть экипаж на Землю, руководство агентства решило обратиться за помощью к компании Илона Маска.

В итоге Уильямс и Уилмор вернутся домой в феврале 2025 года в составе экспедиции Crew-9 — это девятый пилотируемый полет космического корабля Crew Dragon.