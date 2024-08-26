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NASA решило: SpaceX спасет застрявших на МКС астронавтов

В прошлые выходные Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США официально приняло решение вернуть на Землю проблемный космический корабль Starliner компании Boeing без экипажа на борту.

Космический корабль Starliner компании Boeing / © NASA

Застрявшие на орбитальном форпосте астронавты первой пилотируемой миссии Starliner — Сунита Уильямс и Бутч Уилмор вернутся домой на борту космического корабля Crew Dragon компании SpaceX с экипажем Crew-9 в феврале 2025 года. То есть их пребывание на борту Международной космической станции с изначально запланированной восьмидневной экспедиции было продлено до восьмимесячной одиссеи.

В принципе решение NASA не стало большим сюрпризом, учитывая многочисленные трудности корабля Boeing.

Решение отказаться от Starliner, вероятно, далось нелегко, и оно означает крупный вотум недоверия одному из крупнейших подрядчиков NASA. Это кошмар для космического агентства, которое уже вложило миллиарды долларов в разработку аппарата Boeing.

Дело в том, что NASA не нуждается в Starliner для отправки экипажей на МКС. Поэтому пока неизвестно, получит ли Starliner еще один шанс доставить и вернуть астронавтов на орбитальный форпост.