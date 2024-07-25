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Зубы комодских варанов оказались покрыты слоем железа

Исследователи из Королевского колледжа Лондона недавно сделали интересное открытие, проанализировав зубы самой большой ящерицы в мире — комодского варана.

Зуб комодского варана с оранжевым пигментом (концентрированное железо) по краям (слева) в сравнении с окаменелым зубом тираннозавра (справа) / © Dr. Aaron LeBlanc

Ранее было известно, что зубы огромной индонезийской ящерицы похожи на зубы многих плотоядных динозавров. Однако теперь ученые обнаружили, что зазубренные края эмали зубов этих варанов содержат концентрированное железо.

Как отметили авторы исследования, именно железо делает зубы варанов очень твердыми и устойчивыми к износу, что помогает разрывать добычу.

Комодский варан / © Depositphotos

Боковой и поперечный разрез одного из зубов комодского варана / © Dr. Aaron LeBlanc