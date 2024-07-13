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Tesla отложит презентацию «роботакси»

Журналисты издания Bloomberg со ссылкой на сотрудников компании Илона Маска сообщили, что Tesla планирует отложит презентацию своего электромобиля без педалей и рулевого колеса (проект «роботакси», Robotaxi), разработанного для автономного вождения, до октября 2024 года. Ранее Маск заявлял, что Tesla представит «роботакси» 8 августа.

Неофициальный рендер проекта «роботакси» / © electrek

Последние несколько лет Tesla работала над своим беспилотным электромобилем, о котором известно крайне мало, не считая намеков на то, что у транспортного средства не будет руля или педалей, а по дизайну оно будет «похоже на Cybertruck».

По словам источников, знакомых с ситуацией, Tesla перенесет презентацию «роботакси» с августа на октябрь, чтобы дать инженерам, работающим над проектом, больше времени для создания прототипов беспилотного электромобиля.