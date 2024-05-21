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Tesla случайно показала интерьер «роботакси»

В новом видеоролике, который компания Илона Маска опубликовала с целью побудить акционеров проголосовать за перенос регистрации Tesla в штат Техас, журналисты портала Electrek заметили ранее не публиковавшиеся кадры салона неизвестного электромобиля. Возможно это один из концептов интерьера будущего беспилотного «роботакси» (Robotaxi).

Концепт интерьера «роботакси» / © Tesla

На изображениях из видеоролика присутствует двухместный электромобиль без рулевого колеса и центрального дисплея, а сиденья напоминают места для пассажиров в общественном транспорте.

© Tesla

В течение последних нескольких лет Tesla вкладывает все ресурсы в разработку нового автономного электромобиля, в котором будут отсутствовать рулевое колесо и педали, а по дизайну он будет похож на Cybertruck.

Ранее Илон Маск объявил, что Tesla планирует представить беспилотный электромобиль «роботакси» 8 августа 2024 года.