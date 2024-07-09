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Ракета Ariane 6 готова к дебютному полету

Специалисты Европейского космического агентства (ESA) и компании Arianspace подготовили новейшую ракету Ariane 6 к первому полету. Четырехчасовое стартовое окно откроется в 21:00 по московскому времени 9 июля 2024 года.

Ariane6 на стартовой площадке / © ESA

В ходе первой миссии инженеры испытают среднюю модификацию ракеты под названием Ariane 62. На ее борту будут размещены девять кубсатов, предоставленных различными европейскими компаниями и научными учреждениями.

© VideoFromSpace

Ariane 62 оснащена двумя жидкостными ступенями, использующими водород в качестве горючего и кислород в качестве окислителя, а также двумя твердотопливными ускорителями. Ракета способна выводить до 10,3 тонн полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту и до 4,5 тонн на геопереходную орбиту.

© European Space Agency

Интересно, что генеральный директор ESA Йозеф Ашбахер оценил шансы на успех запуска Ariane 6 чуть выше чем в 50%.