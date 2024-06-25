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Биолог представил концепт тюрьмы будущего. Она позволит перевоспитать преступников за считаные минуты

Молекулярный биолог Хашем Аль-Гайли (Hashem Al-Ghaili) из Йемена представил проект тюрьмы будущего под названием Cogniify. Она позволила бы преступникам прочувствовать на себе все совершенные злодеяния, раскаяться и действительно извлечь уроки из своего прошлого.

Заключенные тюрьмы будущего / © Hashem Al-Ghaili

Система Cogniify включает в себя мозговой имплантат и устройство, которое будет транслировать кадры совершенного преступления. Они созданы искусственным интеллектом, но представлены таким образом, чтобы преступник почувствовал себя на месте собственной жертвы.

© Hashem Al-Ghaili

Предполагается, что эти сложные, яркие и реалистичные воспоминания будут создаваться в режиме реального времени и обеспечат долгосрочный эффект сеанса терапии, сделав воспоминания постоянными. «Реабилитация» продлится всего несколько минут, однако преступник будет постоянно переживать эти события. При этом его не придется держать в тюрьме.