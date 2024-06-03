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Сэм Альтман признался, что OpenAI не до конца понимает, как работает GPT
Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман, выступая на саммите Международного союза электросвязи (ITU) «ИИ во благо» в Женеве (Швейцария), не смог объяснить, как работает чат-бот с генеративным искусственным интеллектом GPT, созданный его же компанией.
«Мы не понимаем, что происходит в мозгу людейна уровне нейронов, но знаем, что вы можете следовать некоторым правилам», — сказал Альтман.
Сравнивая GPT с мозгом человека,директор компании OpenAI объяснил, что, подобно человеческому мозгу,генеративная технология искусственного интеллекта, такая как GPT, создает новыйконтент на основе существующих наборов данных и, предположительно, можетобучаться с течением времени. GPT, возможно, не обладает эмоциональныминтеллектом или человеческим сознанием, поэтому трудно понять, как алгоритмы —и человеческий мозг — приходят к выводам, которые они делают.
«Если вы не понимаете, что происходит, разве это не аргумент в пользу того, чтобы не выпускать новые, более мощные модели?» — спросил ведущий мероприятия у Альтмана, который признался, что в OpenAI «не решили проблему интерпретируемости (понимание того, как системы ИИ и машинного обучения принимают решения. — Прим. ред.)».
Однако Альтман заявил, что OpenAI не нужно полностью понимать свой продукт, чтобы выпускать новые версии.
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Развитие космических технологий по-прежнему идет полным ходом, и решения ключевых задач обещают новые стратегические возможности. Одной из них становится заправка на орбите, открывающая двери новых уровней космонавтики. Подробности узнайте в уникальном системном обзоре Naked Science.
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