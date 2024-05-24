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На небе может вспыхнуть «новая» звезда, которая засияет ярче Полярной

По прогнозам астрономов, с мая по сентябрь 2024 года в созвездии Северная Корона может появится «новая» звезда, которая засияет, соперничая по яркости с Полярной. Ее свет можно будет наблюдать невооруженным глазом в течение примерно пяти дней.

Вспышка сверхновой GK Персея / © NASA / CXC / RIKEN / D.Takei et al

Подобные космические события не редкость, однако двойная система T Coronae Borealis, состоящая из белого карлика и красного гиганта, которая и создаст эффект появления «новой» звезды, крайне интересна. Дело в том, что ее вспышки повторяются с удивительной периодичностью, примерно раз в 80 лет. Последний раз подобную вспышку земляне видели в 1946 году, а до этого — в 1866.

Положение звезды T Coronae Borealis (отмечено красным кружком) в созвездии Северная Корона / © Wikimedia

И вот, спустя десятилетия, астрономы снова наблюдают предвестники вспышки: повышение, а затем резкое снижение яркости двойной системы. Вспышка произойдет, когда водородный поток, выбрасываемый в космическое пространство красным гигантом и захватываемый белым карликом, начинает в возрастающих количествах падать на поверхность белого карлика. Там происходит термоядерная реакция, которую наблюдатели заметят в виде короткой вспышки.