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Первую пилотируемую миссию Starliner отложили без объяснения причин

Запуск к Международной космической станции (МКС) первого пилотируемого корабля CST-100 Starliner компании Boeing не состоится 25 мая, как планировалось ранее. Об этом сообщили представители NASA не указав конкретной причины задержки.

Корабль CST-100 Starliner на ракете Atlas V / © ULA

Напомню, что запуск многоразового космического корабля CST-100 Starliner должен был состояться 6 мая, однако его отменили за два часа до старта. Инженеры United Launch Alliance (ULA) выявили технические неисправности с кислородным клапаном верхней ступени ракеты Atlas V, который гудел и вызвал вибрацию, заставив специалистов усомниться в безопасности миссии.

Позже инженеры решили не чинить клапан, а полностью его заменить. Поэтому ракету отправили в сборочный цех, а запуск перенесли на 17 мая.

Однако потом инженеры обнаружили небольшую утечку гелия в сервисном модуле Starliner, поэтому старт корабля вначале перенесли на 21 мая, а затем на 25 мая. Теперь же миссия Starliner отложена до начала июня.