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Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
6 часов назад
Рейтинг: +851
Посты: 1558

Майские геомагнитные бури могут вызвать серию ураганов на Земле

Ученые из Университета штата Флорида (США) предположили, что геомагнитные бури, обрушившиеся на Землю на прошлой неделе, вызовут серию ураганов. Исследователи изучили активность тропических циклонов за последние 5500 лет и выделили 11 периодов, когда частота возникновения ураганов возрастала на 40%.

Сообщество
# геомагнитные бури
# климат
# Солнце
Ураган на Земле / © NASA
Ураган на Земле / © NASA

Пооанализировав активность углерода-14 в срезах древней древесины, ученые реконструировали данные о штормах в северо-восточном регионе Мексиканского залива, а также выявили взаимосвязь повышенной активности тропических циклонов с более высокой солнечной активностью, которая нагревает океаны и способствует возникновению тропических штормов.

Если гипотеза ученых верна, то сильнейшая с 2003 года магнитная буря класса G5, вызванная вспышками на Солнце и начавшаяся на Земле в прошлые выходные, может спровоцировать серию ураганов.

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Комментарии

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10 Комментариев

Дмитрий Глебов
Дмитрий Глебов
4 часа назад
-
0
+
Магнтиное поле Земли ведь упирается в ядро? Если взять один магнит и приблизить к другому одинаковым полюсом, то будет отталкивание. То есть воздух между магнитами не почувствует ничего, а вот магнит получит импульс и слегка нагреется. И раз уж из статьи следует, что океаны могут заметно нагреться от солнечного ветра, который большей частью экранируется магнитным полем Земли, то на сколько нагреется ядро, котрое через магнитное поле принимает на себя основной удар?
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-
0
+
    Николай
    Николай
    4 часа назад
    -
    1
    +
    Дмитрий, ни насколько. Ядро Земли не принимает на себя никакой удар. Солнечный ветер не влияет на ядро и генерацию магнитного поля в нём.
    Ответить
    -
    1
    +
    +
      ещё комментарии
      Виктор
      Виктор
      4 часа назад
      -
      0
      +
      Николай, возможно, присутствует взаимосвязь с сейсмоактивностью. Когда начались интенсивные вспышки, примерно неделю назад, то в новостных лентах прочитал о нескольких землетрясениях: Кавказ, Казахстан, Курилы и где-то в Южной Америке (10...11-е мая).
      Ответить
      -
      0
      +
        Николай
        Николай
        3 часа назад
        -
        1
        +
        Виктор, пусть сначала докажут связь. Землетрясения иду сплошным потоком. Возможно, их вызывают маленькие зелёные человечки. Или миграции северных оленей. Примерно неделю назад о ней тоже писали. Их топот сложился в резонанс, ну и ... вот вам причина землетрясения. Как вам мысль? Надо посмотреть, о чем ещё писали новостные ленты неделю назад. Много интересного можно найти, думаю.
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        -
        1
        +
          Виктор
          Виктор
          13 минут назад
          -
          0
          +
          Николай, ничего пока не утверждаю. Просто предположил, что всплеск глобальной сейсмоактивности 10...11 мая и всплеск солнечной активности в эти же дни могут быть связаны между собой. / «Энергия солнечного ветра накапливается в магнитосфере, высвобождаясь внезапными скачками» / + уже́ давно регистрируются выходы из строя электроприборов в следствие повышенния вихревых индукционных токов в них во время геомагнитных бурь высокой интенсивности. => Аналогичные «наводки» токами Фуко могут протекать и в горных породах и подземных водах...
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          -
          0
          +
      Дмитрий
      Дмитрий
      2 часа назад
      -
      0
      +
      Николай, я вам механизм описал, как это могло бы происходить. А вы просто отрицаете. Разве можно бомбить поле магнита заряженными частицами так чтобы этот самый магнит ничего ее почувствовал?
      Ответить
      -
      0
      +
        Николай
        Николай
        2 часа назад
        -
        0
        +
        Дмитрий, ваше описание не имеет ничего общего с захватом протонов солнечного ветра магнитосферой Земли, в моём понимании. Поэтому я вам высказал своё мнение. И оно не должно заведомо и априори поддерживать ваши рассуждения про нагревание магнита при отталкивании. Вы можете сблизить два отталкивающихся магнита и держать их во взаимно отталкивающем усилии хоть тысячу лет - магниты от этого не нагреются. Ваша картинка с магнитами мне видится высосанной из пальца. Я думаю, она не имеет никакого отношения к температуре в ядре Земли.
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        -
        0
        +
          Дмитрий
          Дмитрий
          1 час назад
          -
          0
          +
          Николай, летит заряженая частица, попадает в поле магнита, теряет импульс и меняет траекторию движения. В вашем понимании сам магнит никакого воздействия не получит?
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          -
          0
          +
            Николай
            Николай
            49 минут назад
            -
            0
            +
            Дмитрий, мне непонятно, почему она теряет импульс. Оттого, что она изменит траекторию движения и закрутится вокруг силовых линий магнитного поля Земли, её скорость движения не уменьшится, импульс не потеряется. Частица не тормозится магнитным полем; она будет двигаться по винтовой траектории вокруг/вдоль линий магнитного поля с тем же импульсом, что и до захвата полем.
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            0
            +
              Дмитрий
              Дмитрий
              7 минут назад
              -
              0
              +
              Николай, т.е. ставим с одной стороны достаточно сильный магнит, а с другой стороны стреляем в него протонами. Пушка, которая стреляет протонами, получает от них импульс. Эта пушка упирается в стену и сообщает импульс стене А. Протоны получают равнозначый импульс, но на противоположной стороне корабля у нас стоит магнит с сильгым магнитным полем. Протоны летят, попадают в это поле и меняют направление. По вашему получается, импульс от протонов не передастся магниту, а тот не передаст его стене Б. Итого вся эта конструкция будет получать ускорение?
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ВДНХ
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19 Май
Бесплатно
Мифы вакцинации
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Майские геомагнитные бури могут вызвать серию ураганов на ЗемлеМайские геомагнитные бури могут вызвать серию ураганов на Земле

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