Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Майские геомагнитные бури могут вызвать серию ураганов на Земле

Ученые из Университета штата Флорида (США) предположили, что геомагнитные бури, обрушившиеся на Землю на прошлой неделе, вызовут серию ураганов. Исследователи изучили активность тропических циклонов за последние 5500 лет и выделили 11 периодов, когда частота возникновения ураганов возрастала на 40%.

Ураган на Земле / © NASA

Пооанализировав активность углерода-14 в срезах древней древесины, ученые реконструировали данные о штормах в северо-восточном регионе Мексиканского залива, а также выявили взаимосвязь повышенной активности тропических циклонов с более высокой солнечной активностью, которая нагревает океаны и способствует возникновению тропических штормов.

Если гипотеза ученых верна, то сильнейшая с 2003 года магнитная буря класса G5, вызванная вспышками на Солнце и начавшаяся на Земле в прошлые выходные, может спровоцировать серию ураганов.