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Австралийский спутник запечатлел МКС с расстояния 69 километров

Космический аппарат австралийского стартапа HEO Robotics сделал потрясающий снимок Международной космической станции, когда она пролетала над Индийским океаном.

МКС, сфотографированная с расстояния в 69 километров / © HEO Robotics

Компания HEO Robotics специализируется на снимках космических объектов, работающих на околоземной орбите. Недавно инженеры HEO Robotics запечатлели старый спутник европейского космического агентства ERS-2 перед его входом в плотные слои атмосферы Земли.

В 2023 году HEO Robotics выпустила видеоролик о сборке китайской космической станции «Тяньгун», которая длилась 18 месяцев.