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Старый спутник, напоминающий истребитель из «Звездных войн», сфотографировали на орбите

Европейское космическое агентство (ESA) опубликовало фотографии, сделанные компанией HEO Robotics. На них запечатлен объект, напоминающий фантастический истребитель TIE Fighter из саги «Звездные войны». Однако, на самом деле, это неработающий уже 13 лет старый спутник ERS-2.

Спутник ERS-2, который очертаниями напоминает космический истребитель TIE Fighter из саги «Звездные войны» / © HEO Robotics

Спутник европейского дистанционного зондирования — 2 (ERS-2) отправился на орбиту в далеком 1995 году, а в сентябре 2011-го завершил свою работу после того, как закончилось топливо.

По словам ученых из ESA, на тот момент это был самый инновационный космический аппарат для изучения Земли, когда-либо запущенный европейцами.

Спутник ERS-2, который очертаниями напоминает космический истребитель TIE Fighter из саги «Звездные войны» / © HEO Robotics

Сейчас ERS-2 находится довольно низко, чтобы быстро войти в атмосферу нашей планеты. По данным ЕSA, это может случиться 21 февраля.