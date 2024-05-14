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Николай Головин
Николай Головин
Вчера, 14:45
Рейтинг: +160
Посты: 313

Баллистическую ракету «Булава» морского базирования приняли на вооружение армии России

Генеральный конструктор Московского института теплотехники (МИТ) Юрий Соломонов сообщил, что межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) морского базирования «Булава» приняли на вооружение в ВС России. Указ об этом подписали 7 мая 2024 года.

Сообщество
# Булава
# оружие
# ракеты
# Россия
# технологии
Пуск баллистической ракеты «Булава» / © пресс-служба Министерства обороны России
Пуск баллистической ракеты «Булава» / © пресс-служба Министерства обороны России

Новейшая российская МБР «Булава» способна нести несколько ядерных блоков индивидуального наведения. Она станет главным оружием атомных подлодок нового поколения проекта «Борей» и основной морской составляющей российской ядерной триады до 2040-2045 годов. 

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Комментарии

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13 Комментариев

Николай Ц.
Николай Ц.
17 часов назад
-
0
+
Если не ошибаюсь, это первая российская твердотопливная боевая ракета подводной лодки, принятая на вооружение. До этого все были исключительно жидкостные.
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-
0
+
    Sam
    Sam
    15 часов назад
    -
    0
    +
    Интересно, лет через 10 деградации от этого топлива что-то останется, чтобы ракета хоть куда-нибудь полетела...
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    0
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      Николай
      Николай
      15 часов назад
      -
      1
      +
      Sam, 10 лет пустяк, твердотопливные ракеты стоят на вооружении по 20-25 лет. И вполне нормально летают. Хоть американские Минитмены и Трайденты, хоть наши Тополя и Ярсы. Да и зенитные твердотопливные ракеты не по 10 лет эксплуатируются, всё у них хорошо с полётами. Противоракетные комплексы туда же. И стартовые ускорители всевозможных корабельных крылатых ракет. Твёрдое топливо достаточно сложная система, и ингибиторы играют в ней не последнюю роль, предотвращая потери эксплуатационных свойств в течение срока эксплуатации.
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      1
      +
        Pesos
        Pesos
        14 часов назад
        -
        0
        +
        Николай, по Булаве негативно отзывались, видимо из-за того что твердотопливная. Лоббизм, как он есть. Если приняли на вооружение, это прогресс
        Ответить
        -
        0
        +
          Николай
          Николай
          13 часов назад
          -
          0
          +
          Pesos, обо всём плохо отзываются. Мнения редко единодушны. Есть понятные и обоснованные плюсы и минусы и у жидкостных систем, и у твердотопливных. Кто что скажет — дело, как говорится, житейское. В США вообще нет жидкостных МБР. Никаких и нигде. Отказались от них давным давно. И ничего, армия как армия, не хуже других. Ядерные силы считаются вполне нормальными. А твердотопливные ихние МБР отнюдь не слабым звеном в их ядерной триаде. Такова жизнь, твердотопливные ракеты тоже неплохи. Почему нет?
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          -
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    Артем
    Артем
    10 часов назад
    -
    0
    +
    Николай, а какое отличие от того что приняли в 2012 от 2024?
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    -
    0
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      Николай
      Николай
      16 минут назад
      -
      0
      +
      Артем, понятия не имею. Сальвадор Дали, помнится, официально заключал брак со своей женой около 50 раз - нравился им процесс. Может, и здесь так. Ещё несколько раз примут на вооружение. Был ли, однако, указ президента в 2012 году, и прочие важные моменты, мне неведомы. Но вроде как Булава на вооружении не стояла, только испытательные пуски последнее десятилетие. Впрочем, могу ошибаться, спасибо если кто поправит.
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Pesos Urugay
Pesos Urugay
17 часов назад
-
0
+
Интересный момент, как они наводятся
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-
0
+
    Николай
    Николай
    17 часов назад
    -
    1
    +
    Pesos, это сложные моменты. Причём одно дело движение ракеты и выведение на траекторию её головной части, другое дело наведение боеголовок на их цели. Разные процессы. Мы рассказывали уже здесь на NS некоторые особенности того и другого.
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    -
    1
    +
    Pesos
    Pesos
    17 часов назад
    -
    0
    +
    По идее МБР расшифровывается как межконтинентальная баллистическая ракета. Межконтинентальная означает что может достичь с уверенным процентом определённости любого континента, который представляет интерес для РФ в военном плане. Баллистическая означает особенности полёта, как брошенный камень из баллисты. Запуск вверх и по курсу, до достижения разряженных слоёв атмосферы, что позволяет достигать нужной дальности полёта, а потом падает вниз, на выбранный в качестве цели континент. А ведь флот может осуществлять запуски из подводного положения. В этом случае никакое наведение с этого судна невозможно. В этом и уязвимость, мда
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    -
    0
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      Pesos
      Pesos
      17 часов назад
      -
      0
      +
      Падение разделяющихся боеголовок по заданным заранее координатам в это можно поверить, но наведение их с подводной лодки это ненаучная фантастика
      Ответить
      -
      0
      +
        Николай
        Николай
        16 часов назад
        -
        1
        +
        Pesos, наведение осуществляется ракетой и далее ступенью разведения. В процесс управления ракетой вводятся координаты точки пуска, определяемые подводной лодкой с помощью своих навигационных систем. Никакой фантастики тут нет. Например, инерциальная навигационная система подлодки класса "Огайо" (Ракеты Трайдент-2) определяет географические координаты её положения в океане с точностью 50 м. Закрученный электромагнитным полем шарик из бериллия диаметром ровно1 см в магнитном вакуумном подвесе. А вон какие "чудеса" делает. )) и никакой фантастики.... "Падение разделяющихся боеголовок по заданным заранее координатам в это можно поверить" :-)) лучше ничему не верьте. Вдруг это тоже фантастика.) 
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        -
        0
        +
      Николай
      Николай
      17 часов назад
      -
      1
      +
      Pesos, межконтинентальная означает дальность 5500 км и более. Наведение при пуске с подводного положения практически ничем не отличается от любого другого варианта пуска. Координаты точки пуска определяются навигационным комплексом лодки. "В этом случае никакое наведение с этого судна невозможно" — это неверно, вы здесь ошибаетесь. PS. Лодка не судно, а корабль. Судно это гражданское. ) PPS. Головная часть МБР выходит в космос, и начинает работу по наведению боеголовок только там.
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16 Май
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Искусство Египта Нового царства после Амарны
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
16 Май
Бесплатно
Современные тенденции в области астрофотографии
Культурный центр ЗИЛ
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