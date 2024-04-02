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«Хаббл» получил изображение «звездного моста»
Астрономы Европейского космического агентства (ESA) представили новое изображение, демонстрирующее группу взаимодействующих галактик Arp 72, которую запечатлела космическая обсерватория «Хаббл».
Космический объект Arp 72 состоит из двух галактик: NGC 5996 (спиральная галактика в центре изображения) и NGC 5994 (в левом нижнем углу снимка), которые находятся на расстоянии примерно 160 миллионов световых лет от Млечного Пути, по направлению к созвездию Змея.
Галактики обзавелись «звездным мостом» из светил и газа, он простирается на огромное расстояние в 40 тысяч световых лет. Для сравнения, расстояние между нашей галактикой Млечный Путь и галактикой Большое Магелланово Облако составляет приблизительно 162 тысячи световых лет.
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