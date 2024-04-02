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Николай Головин
Николай Головин
5 минут назад
Рейтинг: +124
Посты: 260

«Хаббл» получил изображение «звездного моста»

Астрономы Европейского космического агентства (ESA) представили новое изображение, демонстрирующее группу взаимодействующих галактик Arp 72, которую запечатлела космическая обсерватория «Хаббл».

Сообщество
# галактики
# космос
# Хаббл
Взаимодействующая группа галактик Arp 72 / © ESA / Hubble & NASA, L. Galbany, J. Dalcanton, Dark Energy Survey / DOE / FNAL / DECam / CTIO / NOIRLab / NSF / AURA
Взаимодействующая группа галактик Arp 72 / © ESA / Hubble & NASA, L. Galbany, J. Dalcanton, Dark Energy Survey / DOE / FNAL / DECam / CTIO / NOIRLab / NSF / AURA

Космический объект Arp 72 состоит из двух галактик: NGC 5996 (спиральная галактика в центре изображения) и NGC 5994 (в левом нижнем углу снимка), которые находятся на расстоянии примерно 160 миллионов световых лет от Млечного Пути, по направлению к созвездию Змея.

Галактики обзавелись «звездным мостом» из светил и газа, он простирается на огромное расстояние в 40 тысяч световых лет. Для сравнения, расстояние между нашей галактикой Млечный Путь и галактикой Большое Магелланово Облако составляет приблизительно 162 тысячи световых лет.

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