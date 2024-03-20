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В Польше нашли редкий средневековый артефакт

Недалеко от города Камень-Поморски на северо-западе Польши археологи нашли редкий средневековый артефакт — ременную петлю, предназначенную для подвешивания ключей или небольших сумок, которая стала 15-й подобной вещью, обнаруженной в Европе.

Ременная петля / © Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej

Ременная петля высотой 56 миллиметров прекрасно сохранилась. На ее передней части изображена антропоморфная фигура со схематически обозначенной головой и руками, положенными на бедра.

При детальном изучении археологи заметили диагональные и горизонтальные разрезы на туловище и бедрах, изображающие костюм, характерный для периода поздней готики. Под костюмом находится вертикальное отверстие примерно 13 миллиметров длиной, за которым следует еще одно отверстие (диаметром четыре миллиметра) — возможно, оно предназначалось для крепления и ношения небольших предметов, к примеру ключей, кошелей или небольших сумок.

Ременная петля / © Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej

Подобные артефакты были распространены в центральной и восточной частях Европы во второй половине XV века и первой половине XVI века.

Ременная петля / © Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej