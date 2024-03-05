Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Руководитель OpenAI объяснил, что представляет собой ИИ

Генеральный директор компании OpenAI Сэм Альтман недавно дал большое интервью изданию The Advocate, в котором журналисты спросили Альтмана о самых больших заблуждениях людей об искусственном интеллекте (ИИ).

Сэм Альтман / © Camille Bello

Альтман воспользовался возможностью, чтобы объяснить, чем, по его мнению, является ИИ.

«Думаю, самое большое заблуждение об ИИ заключается в том, что существует путаница в том, считается ли ИИ инструментом или [живым] существом. Если вы используете ChatGPT, это явно инструмент», — сказал Альтман.

При этом руководитель OpenAI отметил, что и при работе с инструментами люди подвергаются риску. Особенно, когда ИИ постоянно видоизменяется и создает новые инструменты и удивительные вещи, что порой пугает или вводит людей в заблуждение.

ИИ — это набор данных и математических вычислений, который дает статистически вероятные результаты, и в меньшей степени похож на новый организм, подразумеваемый словом «существо».